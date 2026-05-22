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馬英九基金會風波已經持續超過2個月，馬英九的妻子周美青、馬英九的大姊馬以南昨天深夜發布聲明，希望馬英九能「真正退休、安享餘年」。沒想到馬英九今天又再發聲明，稱周美青和馬以南的聲明沒有經過他過目同意，「深感錯愕與遺憾」，一場與前幕僚的風波，竟然演變成家族內戰。馬英九基金會3月16日發布聲明切割前執行長蕭旭岑、王光詞「言行不代表馬英九及基金會」，3月23日就指控兩人「嚴重違反財政紀律」；蕭旭岑則表示，「馬總統忘了很多事」，是有心人士挑撥操弄。馬英九則親自接受媒體專訪指控兩人，說自己是學法律出身，遇到這種事情「六親不認」。基金會董事會於3月27日決議成立「三人調查小組」，由董事薛香川、尹啟明、李德維調查相關事證，卻變成基金會於調查小組不斷互嗆至今。基金會昨晚再次發出聲明，指責調查小組發言人李德維推翻承諾，拒絕出席昨天的董事會，也拒絕寬延至5月27日提出調查報告的要求，馬英九感到非常遺憾，將委託戴遐齡、金溥聰、律師、會計師儘速擇期召開記者會，讓真相大白，水落石出，以昭公信。在基金會聲明發出後不久，周美青和馬以南就分別發布聲明。周美青的聲明寫到，為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，她和馬家親屬已有共識，委託馬以南擔任主要執行者，並於必要時代表馬家親屬對外為適當之說明。馬以南的聲明則說，「希望馬英九能真正退休、安享晚年」，基金會事務全數交由董事會處理，對所有與馬英九共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他誠摯盡心的付出。周美青和馬以南雖然沒有談到基金會的風波，卻表明馬英九的身體狀況，意指馬英九未來不再參與基金會的運作，自然也同時排除了金溥聰、戴遐齡等人的權力。而馬英九基金會昨天的回應是，「尊重」馬英九家人的意見，後續會「遵照」馬英九的意見，擇期對外說明。「尊重」與「遵照」之差，意味者基金會並不想接受周美青與馬以南的決定。周美青與馬以南聲明押的日期都是5月12日，顯示馬家對此早有共識，也必然一定透過管道告知了基金會。但基金會卻變本加厲指控調查小組，要自己開記者會法辦蕭旭岑和王光慈，才逼得周美青不得不出手。周美青和馬以南的聲明，讓馬英九在政治舞台提前謝幕，不管是國內或是兩岸都不再有任何的話語權。馬英九原本可以無聲的淡出政治舞台，即便不發聲也能保有相對崇高的地位，卻因為追殺兩位前幕僚，把自己多年經營的人設、口碑和影響力都毀於一旦，難免讓人唏噓。馬英九這次追殺蕭旭岑和王光慈，讓人直接聯想到2013年的「九月政爭」，同樣的不顧後果、殺紅了眼，最後自食苦果。「九月政爭」間接導致了隔年的「太陽花運動」，是馬英九執政由盛轉衰的關鍵，也讓國民黨失去政權至今。但「九月政爭」的對象好歹是當時的立法院長王金平，面對根基深厚王金平，馬英九用盡全力、孤注一擲還說得過去：這次對上兩個自己的前下屬，卻不惜「上駟對下駟」，非要趕盡殺絕，就讓人看不下去。而在周美青、馬以南發布聲明後，馬英九今天居然又發聲明槓上妻、姐，說兩人未經他同意，「深感錯愕與遺憾」。這個聲明更讓人覺得荒誕，從追殺蕭旭岑、王光慈，到鬥調查小組和李德維，如今又槓上周美青和馬以南，所有人都會覺得馬英九失心瘋、秀下限。相形之下，馬英九極力否認的「失智」，還是比較體面、容易被接受的理由。既然周美青、馬以南的聲明已發，為了避免馬英九繼續糟蹋自己，接下來必然會走上申請「輔助宣告」的法律程序。不管馬英九是因為生病或性格本來就如此，堂堂一個前總統，為了一件證據不明的小事，最終可能搞到和家人對簿公堂，都是非常難堪的一件事。後人想到馬英九，究竟會是想到「馬習會」、「太陽花」，還是「毀滅人格」、「輔助宣告」？馬英九和他身邊的人，用最糟的方式，寫下了馬英九最後的歷史。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com