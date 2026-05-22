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▲崔俊熙婚禮遭怪異男子闖入，讓她氣到發文。（圖／翻攝自崔俊熙IG@1_6_9._9）

韓國已故「戲劇女王」崔真實的女兒崔俊熙（최준희）近日舉辦婚禮，原本應該是充滿祝福的重要時刻，沒想到現場卻突然出現不速之客，讓她當場氣炸，崔俊熙昨（21）日親自在社群平台發文，怒控一名陌生男子混進婚禮現場，不但四處拍攝，甚至還影響其他賓客，誇張行徑也立刻引發韓網熱議，甚至沒有包禮金還吃飽閃人，讓他氣炸。根據崔俊熙透露，這名男子當時疑似以「記者」身分混進婚禮會場，還站在紅毯旁邊不斷拍攝影片。她的友人也爆料，對方一直坐在現場佔位置，甚至還聲稱「跟新娘認識」，讓身旁賓客一度相當困惑。不過當崔俊熙本人直接詢問「你是哪位？」時，對方卻無法清楚回應，也讓現場氣氛瞬間尷尬。崔俊熙氣憤表示，現場人員後來立刻將男子手機拿走，甚至當場檢查相簿內容，之後才把對方趕出會場。不過男子離開前仍持續鬧場，讓不少賓客受到影響。更讓她傻眼的是，對方不但沒有包禮金，甚至還開心吃完婚宴才離開，讓她忍不住怒喊：「到底是誰啊？」其實這場婚禮對崔俊熙而言意義相當重大，她在婚禮上牽著哥哥的手一起走上紅毯，畫面曝光後讓不少網友看了相當鼻酸，由於母親崔真實早在2008年離世，因此兄妹倆一路相依為命長大，如今迎來人生重要時刻，也讓外界格外關注與祝福。事件曝光後，大批韓國網友也紛紛替崔俊熙抱不平，認為婚禮本來就是私人場合，陌生人硬闖還拍攝實在太失禮，也有人認為，崔俊熙一路承受不少外界關注，如今連婚禮都被打擾，真的相當心疼，這場原本溫馨的婚禮，也因這場突發鬧劇意外掀起話題。