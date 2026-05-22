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▲陳詩媛（左）曬出與王齊麟（右）及兒子的一家三口合照。（圖／翻攝自陳詩媛IG@10yuan.0424）

台灣羽球奧運金牌國手王齊麟，與老婆陳詩媛（十元）在3月誕下兒子「Rally」後，已升格為父母2個月。而在520當天，陳詩媛也在社群分享一家三口的全家福照，看起來非常溫馨又幸福，不過貼文的內容卻大反轉，陳詩媛竟崩潰直呼：「真的好累！」陳詩媛在520於IG曬出多張與王齊麟及兒子的一家三口合照，只見兩人輪流抱著兒子，眼神充滿愛的看著他，王齊麟還故意跟兒子一樣露出吐舌的表情，一家人看起來非常溫馨甜蜜。不過這溫馨的畫面，竟跟陳詩媛的貼文內容有極大反差，她先寫下：「在這浪漫的日子，我們當爸媽兩個月了。」並突然崩潰吐心聲，直呼：「真的好累！」許多粉絲看到後，都紛紛安慰這位新手媽媽：「這種累會是很甜蜜也值得的，辛苦了」、「累也是一種幸福」、「希望你們天天開心，十元麻麻辛苦了，好可愛的一家三口。」