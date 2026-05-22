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▲2025年2000大企業最愛大學生前五名出爐，由台南成大奪冠。（圖／翻攝畫面）

▲台南平實重劃區位於東區，緊鄰南紡購物中心商圈，成功大學/醫院。該區坐擁2.1萬坪平實公園，規劃有捷運藍線與平實轉運站，是台南市核心地帶的高級住宅熱點。（圖／翻攝畫面）

全球AI產業進入高速成長時代，科技巨頭全面加速AI布局，台灣半導體產業的重要性同步攀升，而位於台南的南部科學園區（南科），正逐漸成為全球AI供應鏈最關鍵的核心基地之一。隨著台積電先進製程南移，也帶動南科產業聚落成形，高科技就業人口持續湧入帶動下，南科不僅成為台灣科技產業新重鎮，更被視為全台置產價值極具爆發力的區域。從Google、Microsoft、Apple、Amazon、Meta、NVIDIA到Tesla，全球科技七巨頭近年全面投入AI競賽，而AI運算背後最核心的關鍵，正是先進晶片與高階封裝技術。隨著全球AI產業高速成長，台灣半導體版圖正加速南移，南科也正式邁入黃金成長週期。以台積電為核心，串聯聯電、聯詠、瑞昱等IC設計與晶圓製造大廠、日月光、南茂等封裝測試業者，同時全球前五大半導體設備供應商ASML、美商應材、東京威力科創、柯林研發、科磊齊聚南科，打造國際級半導體世界隊。產業鏈高度集中，不僅帶動高階人才與資金南流，更推升台南成為全球AI供應鏈的重要戰略基地。南科產業規模快速擴張與人才需求持續升溫下，「產業人才大缺時代」已成為城市競爭力的關鍵指標。企業競爭從「搶人才」進一步轉向「培養人才」，透過與台南在地頂尖學研機構深化產學合作，建立穩定的人才供應鏈。根據天下雜誌調查2025年2000大企業最愛大學生，成大奪得第一，陽明交大並獲得第四名，南台灣成為科技重鎮關鍵人才樞紐，與產業鏈緊密連結，形塑台灣高階科技人才供應的重要基石。沙崙智慧綠能科學城與南科園區形成緊密串聯，可望創造高達2.2兆元產值，帶動3萬5千個就業機會。科技產業規模快速擴張，企業對高階人才需求明顯升高，每到畢業季各頂尖大學掀起企業搶人才熱潮。大廠鎖定頂尖理工人才，紛紛祭出高薪職缺與福利待遇帶動，讓「南移就業」成趨勢。根據財政部公布六都各區里所得中位數統計，台南南科周邊區里已連續多年蟬聯六都冠軍，顯示科技產業對台南薪資與人口結構效益正持續擴大，支撐房價有利條件，並非短期題材，而是實質的產業與就業人口。回顧過去新竹因竹科崛起，帶動區域薪資與房價同步上升，如今南科正複製竹科模式，甚至因AI浪潮與先進製程需求，帶動龐大科技人才移居台南，台南已成為科技族群置產熱區。當地房仲業者分析，早期成交單價20至30萬元區間的住宅產品，目前成屋已站上4字頭至5字頭，預售案甚至成交6字頭。相較雙北百萬元房價、新竹8字頭行情，台南目前仍具備價格基期優勢，受惠產業支撐房價持續上漲，南北房市行情正快速拉近。台南科學園區已從單一科學園區升級成為帶動台灣產業轉型的核心引擎之一，結合高鐵、高速公路與區域地段優勢，台南南科串聯嘉義、高雄科技聚落，形成完整半導體生活圈與高科技人才聚集效應，台南市政府同時加速重大交通建設，包含捷運、北外環等交通路網，坐擁產業發展，更擁有其他城市建設紅利優勢，可望成為下一階段資產價值具爆發力的核心區域。