馬英九基金會風暴愈演愈烈，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，發出聲明後，傳出馬家向法院聲請「輔助宣告」，台北地院也證實目前已經分案完畢。而所謂的「輔助宣告」，當人面臨健康狀況的變化，法律提供監護宣告與輔助宣告2種制度，提供額外的保護與協助。律師也說，因為輔助宣告需要經過醫院鑑定，但個案若拒絕前往醫院，案子也可能持續拖、就不會宣判。
馬英九基金風暴未歇，根據《NOWNEWS今日新聞》記者了解，馬家向法院聲請「輔助宣告」，若經裁准，未來馬英九進行特定法律行為需經輔助人同意，而馬英九昨得知此事後，也隨即跨海致電人在美國的馬以南，試圖了解。
什麼是輔助宣告？
根據社家署介紹，已結婚的限制行為能力人或成年人表達判斷能力降低，有時候需要有人與他討論給予適當建議，陪他一起做最好的選擇。
與重大法律行為有關或法院指定的特定行為，包括擔任保人、股東、董事、買賣動產、不動產或打官司時，都需要輔助人事前或事後同意。
誰可以聲請監護、輔助宣告？由誰擔任監護人、輔助人？
根據民法第14條、15條之1，包括當事人本人、當事人配偶、當事人四親等內之親屬、最近1年與當事人同居的其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構等。
依照民法第1111條，法院為監護宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實的其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。
而在法院宣告後，若社家署被法院選定為輔助人或監護人，則會視在法律上會有什麼照顧或協助等，包括教育訓練，或家庭事務。不過，社家署也表示，但對於如何選擇輔助人，則是法院的權責。
什麼時候需要聲請輔助宣告？
根據民法第15條之1，精神障礙或其他心智缺陷，或辨識其意思表示效果能力有不足者等，像是精神障礙或失智、心智障礙者等、腦中風可聲請輔助宣告。
如何判斷是否需要監護或輔助宣告？
根據社家署官網簡介，若可以表達自己意思，只是需要他人稍加補充、說明；可以判斷簡單語句意思，但太複雜仍有障礙；可以簡單自理生活，但部分需要他人協助；可以從事簡單工作，有生活自理能力。
或是單獨購買日常生活用品，但無法自己完成重要的財產行為，也具有基礎社交、溝通能力。
輔助宣告後什麼是不能做的？
律師陳又新接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問時指出，輔助宣告及監護宣告是同樣的概念，只是程度不同，假設個案是植物人，基本上就是監護宣告，因為不可能做出任何有效法律行為。
陳又新表示，以程序而言，若家人提出聲請輔助宣告，法院則會發文要求馬英九在家人陪同下，到法院指定醫院鑑定；家人包括配偶或子女，甚至特殊狀況由兄弟姐妹提出聲請也不是完全不行。
但個案若拒絕前往醫院鑑定，陳又新說，目前法院實務上較不會強制進行，也就是不會逼著個案或要警察抓著去做鑑定，換言之，若一直沒有到醫院鑑定，案子也就會不會宣判。
不過，醫院的判定是醫學專業，即便法律上有定義，但事實上仍是交給醫師鑑定。陳又新表示，經過鑑定後，若認為沒有嚴重到完全喪失所有行為能力、但離正常程度也有一段距離時，就可能下輔助宣告。
陳又新說明，輔助宣告介於中間，因此實務上的案例會有很多類型。
至於宣告後的權益上，陳又新提到，如不動產交易等，都會變成無效狀態，需要由輔助人協助、參與才算有效，也就是說可能會在財產上影響較大；但如果是政治性發言或公開發言部分，「法律是不會介入的。」
陳又新指出，一旦被宣告，輿論或社會大眾對於其發言可信度想必會降低很多。
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什麼是輔助宣告？
根據社家署介紹，已結婚的限制行為能力人或成年人表達判斷能力降低，有時候需要有人與他討論給予適當建議，陪他一起做最好的選擇。
與重大法律行為有關或法院指定的特定行為，包括擔任保人、股東、董事、買賣動產、不動產或打官司時，都需要輔助人事前或事後同意。
誰可以聲請監護、輔助宣告？由誰擔任監護人、輔助人？
根據民法第14條、15條之1，包括當事人本人、當事人配偶、當事人四親等內之親屬、最近1年與當事人同居的其他親屬、檢察官、主管機關或社會福利機構等。
依照民法第1111條，法院為監護宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實的其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。
而在法院宣告後，若社家署被法院選定為輔助人或監護人，則會視在法律上會有什麼照顧或協助等，包括教育訓練，或家庭事務。不過，社家署也表示，但對於如何選擇輔助人，則是法院的權責。
什麼時候需要聲請輔助宣告？
根據民法第15條之1，精神障礙或其他心智缺陷，或辨識其意思表示效果能力有不足者等，像是精神障礙或失智、心智障礙者等、腦中風可聲請輔助宣告。
如何判斷是否需要監護或輔助宣告？
根據社家署官網簡介，若可以表達自己意思，只是需要他人稍加補充、說明；可以判斷簡單語句意思，但太複雜仍有障礙；可以簡單自理生活，但部分需要他人協助；可以從事簡單工作，有生活自理能力。
或是單獨購買日常生活用品，但無法自己完成重要的財產行為，也具有基礎社交、溝通能力。
輔助宣告後什麼是不能做的？
律師陳又新接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問時指出，輔助宣告及監護宣告是同樣的概念，只是程度不同，假設個案是植物人，基本上就是監護宣告，因為不可能做出任何有效法律行為。
陳又新表示，以程序而言，若家人提出聲請輔助宣告，法院則會發文要求馬英九在家人陪同下，到法院指定醫院鑑定；家人包括配偶或子女，甚至特殊狀況由兄弟姐妹提出聲請也不是完全不行。
但個案若拒絕前往醫院鑑定，陳又新說，目前法院實務上較不會強制進行，也就是不會逼著個案或要警察抓著去做鑑定，換言之，若一直沒有到醫院鑑定，案子也就會不會宣判。
不過，醫院的判定是醫學專業，即便法律上有定義，但事實上仍是交給醫師鑑定。陳又新表示，經過鑑定後，若認為沒有嚴重到完全喪失所有行為能力、但離正常程度也有一段距離時，就可能下輔助宣告。
陳又新說明，輔助宣告介於中間，因此實務上的案例會有很多類型。
至於宣告後的權益上，陳又新提到，如不動產交易等，都會變成無效狀態，需要由輔助人協助、參與才算有效，也就是說可能會在財產上影響較大；但如果是政治性發言或公開發言部分，「法律是不會介入的。」
陳又新指出，一旦被宣告，輿論或社會大眾對於其發言可信度想必會降低很多。