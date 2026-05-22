高雄6月3日將迎來大規模停水，台灣自來水公司因辦理拷潭淨水場年度電氣設備檢驗，同步進行多項管線與發電設備工程，造成鳳山、大寮、林園、小港等地停水或降壓，6月3日最長停水達15小時，影響約21萬戶。台水提醒，停水前務必先完成儲水，也不要忘記關閉抽水設備，避免機具損壞；施工期間周邊道路也將配合交管。
高雄6/3大停水！鳳山、大寮停水降壓「最久15小時」
台灣自來水公司表示，因拷潭淨水場需依照「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年辦理停電檢驗，因此預計於6月3日執行停水施工，同步進行「惠民代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭淨水場發電機ATS銜接工程」以及「大寮區第七號橋800m/mSP原水管線維修」等4項工程，希望藉此降低重複停水造成的不便。本次停水戶數約18萬戶，另有約3萬戶降壓，總計約21萬戶受影響。
◼︎高雄市6/3停水範圍一次看
🕦停水時間：6月3日上午9時至晚間19時（共10小時）
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、 生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、 海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、 鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和。
鳳山區：協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、 新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、 富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、 福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、 會社、大寮里。 林園區：全區。 小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路及高松路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北） 鳳鳴、鳳 興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳（鳳山淨水場工業供水區域除外）。
📍降壓影響區域
鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠 誠等里及北門里鐵路以北。
🕦停水時間：6月3日上午9時至6月4日凌晨0時（共15小時）
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
林園區：林家里。
小港區：孔宅里之旭日街一帶。
水公司提醒，停水期間除了應提前6小時儲水，也建議民眾關閉抽水機電源，避免空轉損壞設備。由於工程期間周邊將實施交通管制，施工地點附近用路人也需配合改道並留意安全。
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台灣自來水公司表示，因拷潭淨水場需依照「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年辦理停電檢驗，因此預計於6月3日執行停水施工，同步進行「惠民代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭淨水場發電機ATS銜接工程」以及「大寮區第七號橋800m/mSP原水管線維修」等4項工程，希望藉此降低重複停水造成的不便。本次停水戶數約18萬戶，另有約3萬戶降壓，總計約21萬戶受影響。
🕦停水時間：6月3日上午9時至晚間19時（共10小時）
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、 生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、 海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、 鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和。
鳳山區：協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、 新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、 富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、 福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、 會社、大寮里。 林園區：全區。 小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路及高松路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北） 鳳鳴、鳳 興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳（鳳山淨水場工業供水區域除外）。
📍降壓影響區域
鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠 誠等里及北門里鐵路以北。
📌停水原因：辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗等4件工程停水施工。
📍停水影響區域
林園區：林家里。
小港區：孔宅里之旭日街一帶。
水公司提醒，停水期間除了應提前6小時儲水，也建議民眾關閉抽水機電源，避免空轉損壞設備。由於工程期間周邊將實施交通管制，施工地點附近用路人也需配合改道並留意安全。