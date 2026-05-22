世界最高峰聖母峰迎來破紀錄的登頂人潮，本週三有274人從尼泊爾這一側成功攻頂，創下單日新高。

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根據《BBC》報導，尼泊爾官員表示，登山者把握良好天氣，自當地時間5月20日凌晨3點開始持續攻頂，整個攀登行動持續了11小時，最終有274人成功攻頂，刷新了2019年5月22日創下的223人舊紀錄。

專家警告「死亡地帶」過度擁擠

中國今年關閉聖母峰北側登山路線，不對外國登山客開放，讓更多登山客湧入尼泊爾。截至5月中旬，尼泊爾政府已發放了494張入山許可證，同樣創下歷史新高。

專家警告，由於多數登山者至少都會聘請一名尼泊爾當地嚮導同行，而嚮導本身不需要申請許可證，實際上入山的人數比帳面上更多，過度擁擠與其他安全風險正在增加。

從照片可以看到，聖母峰被稱為「死亡地帶」、海拔高度在8000公尺以上的爬坡段，密密麻麻大批登山者排成長串人龍，在這樣的高度下，多數人必須依賴氧氣瓶輔助呼吸，登山專家建議不要在「死亡地帶」停留超過20小時，而擁擠人潮可能迫使登山團隊的逗留時間增加，增加健康風險。

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倪浩軒編輯記者

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