韓國三星電子工會罷工事件，雖因勞資雙方在最後關頭達成暫時協議而有所緩解。韓媒報導，這筆「特別績效獎金」將以股票形式發放，並附有出售條件，且依據協議內容，部分虧損部門也將獲得特別獎金，協議中也對此設定懲罰機制。
韓國《朝鮮日報》報導，勞資雙方決定，在核心問題OPI（超額利潤績效獎金）方面，維持包括保持上限等在內的原有的支付方式。但在未來的10年將額外支付不設上限的特別績效獎金。今年起的3年間，半導體部門的營業利潤需超過200兆韓元，2029年至2035年期間需達到100兆韓元，屆時才會支付這筆獎金。
勞資雙方守住防線 獎金以股票形式發放
資金來源約定為「由勞資雙方協商選定的績效成果的10.5%」。該獎金以股票形式發放，而非現金，並附有限制出售的條件。在發放的股票中，三分之一可立即出售，三分之一可在一年後出售，剩餘三分之一可在兩年後出售。
資方成功保住了超額利潤獎金（OPI）上限為年薪50%等防線，雖然要以「特別績效獎金」的名義單獨發放一筆獎金，但附加了實現營業利潤100萬億至200萬億韓元的條件。工會原來的要求並未都得到滿足，但成功實現了將特別績效獎金制度化，並將協議的有效期定為10年。
虧損部門也拿巨額獎金 成勞資最大爭議點
報導指出，勞資雙方的核心爭議點是「對虧損部門的獎金」，雙方最終決定為4（整個半導體部門）比6（事業部）。問題是在這種情況下，虧損部門的員工所獲得的報酬遠高於他們的年薪。
記憶體部門員工的平均報酬為每人6億4813萬韓元，共通組織為5億908萬韓元，晶圓代工與系統LSI部門約為1億8462萬韓元。
公司相關人士表示，給虧損的半導體部門也發放數億韓元的特別獎金並不合理。按相同邏輯，那麼負責電視和家電、智能手機業務的設備體驗（DX）部門或其他子公司也應該獲得類似的獎金。三星電子方面在首次調解失敗後強烈反駁，讓虧損部門也獲得社會上難以接受的規模的獎金，這正面違背了公司有業績的地方才有獎金的經營基本原則。
對此問題，雙方達成協議，對虧損部門只發放60%的績效獎金作為懲罰，但對此將給予一年的寬限期。
工會表決暫時協議 若否決恐罷工再起
三星電子工會將於22至27日，開始針對勞資之前達成的暫時協議進行投票，投票將持續到27日，若贊成票獲多數，暫時協議將成為正式勞資共識，罷工風波可望落幕。反之，若反對票獲多數，則暫時協議將被否決，勞資雙方必須重啟談判。
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勞資雙方守住防線 獎金以股票形式發放
資金來源約定為「由勞資雙方協商選定的績效成果的10.5%」。該獎金以股票形式發放，而非現金，並附有限制出售的條件。在發放的股票中，三分之一可立即出售，三分之一可在一年後出售，剩餘三分之一可在兩年後出售。
資方成功保住了超額利潤獎金（OPI）上限為年薪50%等防線，雖然要以「特別績效獎金」的名義單獨發放一筆獎金，但附加了實現營業利潤100萬億至200萬億韓元的條件。工會原來的要求並未都得到滿足，但成功實現了將特別績效獎金制度化，並將協議的有效期定為10年。
虧損部門也拿巨額獎金 成勞資最大爭議點
報導指出，勞資雙方的核心爭議點是「對虧損部門的獎金」，雙方最終決定為4（整個半導體部門）比6（事業部）。問題是在這種情況下，虧損部門的員工所獲得的報酬遠高於他們的年薪。
記憶體部門員工的平均報酬為每人6億4813萬韓元，共通組織為5億908萬韓元，晶圓代工與系統LSI部門約為1億8462萬韓元。
公司相關人士表示，給虧損的半導體部門也發放數億韓元的特別獎金並不合理。按相同邏輯，那麼負責電視和家電、智能手機業務的設備體驗（DX）部門或其他子公司也應該獲得類似的獎金。三星電子方面在首次調解失敗後強烈反駁，讓虧損部門也獲得社會上難以接受的規模的獎金，這正面違背了公司有業績的地方才有獎金的經營基本原則。
對此問題，雙方達成協議，對虧損部門只發放60%的績效獎金作為懲罰，但對此將給予一年的寬限期。
工會表決暫時協議 若否決恐罷工再起
三星電子工會將於22至27日，開始針對勞資之前達成的暫時協議進行投票，投票將持續到27日，若贊成票獲多數，暫時協議將成為正式勞資共識，罷工風波可望落幕。反之，若反對票獲多數，則暫時協議將被否決，勞資雙方必須重啟談判。