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營運知名看盤與交易平台「富途牛牛」的證券商富途證券國際（香港），22日遭中國證監會點名，涉嫌未經核准，在中國境內從事證券交易行銷推廣、處理交易指令等業務，擬沒收全部違法所得並依法處罰，富途控股美股盤前一度重挫近40%。根據中國證監會公告，Tiger Brokers（NZ）Limited、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司等境內外相關主體，未經核准、未取得證券經紀與融資融券等業務許可，卻在中國境內進行證券交易行銷推廣、處理交易指令等服務並取得收益，涉嫌非法經營證券業務。中國證監會也指出，相關機構還涉及非法從事公募基金銷售與期貨經紀業務，擬沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。不過，目前仍屬行政處罰事先告知階段，當事人仍有陳述、申辯與要求聽證的權利。路透報導，這次行動不只由中國證監會主導，也包括中國人民銀行等共8個政府部門共同推動，主要針對未經許可在中國境內招攬客戶、引導資金投向海外市場的境外機構與合作方。由於中國對資本外流管制嚴格，這波整頓也被市場視為監管跨境投資活動進一步升級。根據路透引述監管說法，相關業者將有2年過渡期處理既有違規業務；在過渡期間，受影響客戶只能賣出既有部位並提領資金，不能新增投資。消息公布後，富途控股與老虎證券母公司UP Fintech美股盤前跌幅一度擴大，長橋則未上市。截稿前，富途牛牛看盤功能未見異常。富途回應路透表示，公司維持高合規標準，已停止新增中國境內申請者帳戶，並拒絕數萬件不符合要求的開戶申請；截至第1季底，中國境內投資人約占富途客戶基礎13%。老虎證券則表示，公司一直把合規放在優先位置，將配合監管工作，目前各項業務營運正常。這波消息也波及中概股情緒。路透指出，阿里巴巴、拼多多等美股掛牌中國企業盤前同步走低，市場擔心相關券商客戶若只能賣出、不能買進，可能影響部分海外中概股交易動能。香港證監會同日也表示，在檢視12家香港券商後發現部分帳戶文件存在重大缺失，將要求券商關閉以可疑或偽造文件開立的帳戶，並加強新帳戶與資金來源審查。