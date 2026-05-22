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▲指揮官張侯天汶致贈感謝狀予董事長蕭勝利。（圖／記者莊全成翻攝）

▲九如鄉長藍聰信率團敬軍團前往陸軍工兵訓練中心敬軍，由少將指揮官蔡傳聖率幹部熱情接待。（圖／記者莊全成翻攝）

▲九如鄉長藍聰信率敬軍團前往八軍團重防營致贈慰問金。（圖／記者莊全成翻攝）

端午節前夕，各界紛紛以實際行動慰勞國軍官兵辛勞，展現軍民一家親精神。台南在地的森億建設及台美眼鏡公司，今（22）日前往陸軍飛行訓練指揮部實施敬軍慰勞，由森億建設董事長蕭勝利與台美眼鏡董事長李思漢共同率隊，在台南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，致贈慰勞金及太陽眼鏡一批，向長年執行飛行訓練與戰備任務的官兵表達敬意與感謝。董事長蕭勝利表示，國軍官兵全天候堅守崗位，肩負保家衛國重任，無私奉獻精神令人敬佩，希望藉由此次勞軍活動，向所有守護國家安全的軍人弟兄姐妹致上最誠摯謝意，也盼社會各界持續支持國軍、愛護國軍，成為國軍最堅強後盾。此外，屏東縣九如鄉公所敬軍團同日也前往高雄地區部隊慰勞，由九如鄉長藍聰信偕同代表會主席陳清進、鄉民代表及村長，在屏東縣軍友站專員廖振富陪同下，前往陸軍四支部衛生營、八軍團重防營及陸軍工兵訓練中心等單位敬軍，向官兵致贈慰問金並表達關懷。鄉長藍聰信表示，自己曾為職業軍人，更能體會官兵平日戰訓與執勤辛勞，對國軍守護家園、災時投入救援的精神深感敬佩。他強調，希望透過敬軍活動傳遞「軍愛民、民敬軍」理念，深化軍民情誼，攜手打造安定、安全的生活環境，也為端午佳節增添溫暖與感恩氛圍。