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▲何明宗研發出「腦動力耳機」技術。（圖／翻攝畫面）

高雄師範大學前理學院院長、物理系教授何明宗透過非線性物理與腦波分析研究，找出與放鬆狀態相關的音頻特徵，並研發出「腦動力耳機」技術，就像是一種無形的科技頻率，盼透過聲波節律提供舒適的聆聽體驗，作為日常休息與放鬆的輔助工具。休息不只是閉上眼睛，更是大腦的「黃金充電時間」。何明宗用簡單的物理學解釋身心科學。他指出，人體在進入深度放鬆時，有助於身心休息與恢復。就像清潔工趁著半夜沒人，把一天累積的混亂好好整頓。何明宗笑稱自己是「科學界的神農氏」，因這套「腦動力耳機」研究起點源於他過去高壓工作下對放鬆體驗的需求。何明宗發現，大腦的波形就像收音機頻道，焦慮時是快速的頻道，放鬆時則是慢速頻率。他利用「共振」原理，研發出特殊的音頻模組。何明宗指出，這項技術的核心價值，在融合了「非線性腦波分析」與「專屬音頻模組設計」，並一舉榮取得台灣、日本、中國與美國等多國專利認證。為讓更多人體驗這項音頻科技的魅力，這項腦科學技術現在正式走進社區，在高雄已成立結合科技與沉浸式智慧體驗據點。