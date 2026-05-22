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雙頭馬車的行政困境：權責模糊導致督導機制全面癱瘓

奪牌生產線的殘酷代價：被體制犧牲的基礎學力

政策與實務的脫節：基層困境亟需跨部會解方

監察院近日針對體育班制度提出調查報告，揭開了基層體育發展長久以來的結構性沉痾。報告直指，運動部與教育部在體育班整體督導、訓練時數控管及教學正常化等核心議題上權責不清，雙方在面對監委查核時，竟互將責任推給對方，這項糾正案不僅戳破了政府組織改造後部門間和諧運作的表象，更凸顯出國家體育人才培育政策中，長期處於「重競技訓練、輕基礎學力」的嚴重失衡狀態。設立運動部的初衷，原本在於拉高體育政策的行政層級，藉此統合國家競技運動與全民體育的發展資源，發揮事權統一的綜效。然而，當政策觸角向下延伸，碰觸到橫跨教育與體育雙重身分的基層學生運動員時，部會間的橫向聯繫機制卻顯然失靈。在政府機關的實際運作中，組織分工最忌諱缺乏法源定調的灰色地帶，一旦行政院未能以明確的跨部會協調層級，強制作出「學籍、課綱與基本學力歸屬教育部防守」與「專項訓練、賽事與教練資源由運動部主導」的細緻劃分，官僚體系必然會陷入本位主義的泥淖。基層學校面對兩個上級部會的指令與視導，往往無所適從，在爭取賽事成績與經費補助時，學校得看運動部臉色；而在面對升學率與課綱規範時，又必須應付教育部的查核。當發生體育班違規挪用正規課程進行訓練、或是學生學業成績大規模滑落等負面事件時，兩個部會卻能以非自身權管、對方轄管業務或待協調地方政府等行政推諉之詞，規避實質的管考責任，在這種互踢皮球的官場文化下，體育班的整體督導與教學正常化機制實質上可以說是癱瘓也不為過。最嚴重的是，高層行政怠惰與權責不清的直接代價，全由處於弱勢的學生群體買單。攤開教育部一貫迴避正視的數據，從111學年至113學年度的國中教育會考表現來看，體育班學生在英語及數學兩科成績呈現「待加強（C）」的比率高達五成以上，最令人觸目驚心的，是113學年度棒球專長學生中，竟有高達35.85%的人面臨「5C」（五個學科全數未達基礎門檻）的窘境，這個數字遠遠超過全國全體考生6.62%的平均值，這對國家體育政策長期宣稱體育訓練正常化莫過於是最大的諷刺。我們的國家政策長期將基層體育班視為競技體育的「奪牌生產線」，默許甚至縱容部分學校將常態體育課挪作專項訓練，將競技成績凌駕於基本學識之上。然而，殘酷的現實是，真正能夠躋身職業運動殿堂或成為頂尖國手的學生終究是極少數，當超過九成的體育班學生未來必須回歸一般社會職場時，體制卻在他們最需要奠定基礎學力的國高中階段，剝奪了他們受教的權利。以犧牲學力換取短暫的校際或全國賽事成績，等於實質扼殺了這些青少年未來發展第二專長與職涯轉型的選擇權，徹底違背了國民教育的初衷。政策與實務的嚴重脫節，在基層學校的日常運作中展露無遺。官方文件上看似規範完備，多數學校也宣稱已訂定出賽課業成績基準，但第一線教練與行政人員面對的卻是資源分配的嚴重錯位。根據基層訪視成果，實務上的課業輔導往往流於形式，只能勉強壓縮在午休或下課的零碎時間進行。此外，更嚴重的結構性問題在於，政府補助經費的撥付與核銷程序繁瑣且經常延宕，導致學校在尋覓課輔師資時面臨極大困難，根本無法建立常態化的補救教學團隊。要根治體育班長久以來的亂象，府院高層必須展現強大的政治意志，即刻介入協調並打破現有的部會本位主義。喊了多年的廢除體育班仍陷入兩派意見僵局，但不代表就是停滯腳步，如同兩岸關係般維持現況，首要之務還是該建立由行政院層級主導的聯合管考機制，強制教育部與運動部組成常態化的聯合視導小組，針對高中與國中體育班進行全面清查，徹底杜絕未依課表授課的違規亂象。教育部必須嚴守教育防線，將基本學力門檻作為體育班設立與退場的絕對指標；運動部則應專注於競技資源的精準投放。資源分配機制的重塑同樣刻不容緩。運動部與教育部應研議將體育班學生學力達標率直接與基層運動選手訓練站的經費補助額度掛鉤，迫使基層學校與縣市政府將資源重新平衡。在學習扶助經費的部分，中央則應優化撥款行政程序，確保專款專用且能及時到位，讓體育班學生能獲得實質且高品質的課後學業補救資源。綜上所述，在是否廢除體育班的政策明朗化前，應先就現有能做的方向予以加速進行、改善目前出現已久的問題，方能作為下一階段體育及教育如何平衡的政策擘畫參考，也能提前照護到所有對體育有夢的孩子。檢視一國體育政策的成熟度與進步價值，從來就不在於國際賽事上累積了多少面金牌，而是在於我們國家體制如何對待每一位投入競技訓練的基層運動員。一套健全的體育政策，必須具備足夠的視野與承擔，確保學生在賽場上追求人類體能極限的同時，也能在教室裡獲得足以支撐其一生發展的知識與能力，這一場教育與體育的雙軌工程，任何一方的缺席與卸責，都會是我們國家政府對於下一代的不負責任。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com