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▲狄鶯作風豪爽，性格直率、有話直說，然而，一貫的坦率風格經常引發兩極評價，成為媒體焦點。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

▲狄鶯被爆料在餐廳問服務生「你知道我是誰嗎？我不吃甜點」，讓該打工的服務生感到錯愕。（圖／翻攝自Threads）

資深藝人狄鶯近來因為獨子孫安佐測試火焰槍，加上住處遭查獲違禁物被羈押禁見而心情低落，甚至一度失聯，最後被警方在沙崙海水浴場尋獲，佔據不少媒體版面，有網友便想起曾經在服務的餐廳遇過狄鶯，送甜點時被對方反問「你知道我是誰嗎？我不吃甜點」，讓他感到無語，引起網路熱議。一名網友今（22）日在Threads表示，最近孫安佐的風波鬧得沸沸揚揚，讓他想起之前在北投一間餐廳打工，某次來迎來狄鶯和孫鵬夫妻上門消費，但自己並不認識這兩位藝人，後來按照SOP幫狄鶯夫妻上完餐點，他便詢問：「請問這邊可以上甜點了嗎？」網友話音剛落，狄鶯就問：「你知道我是誰嗎？」由於不認識狄鶯，原PO當場感到錯愕，一時不知道該如何回答，狄鶯接著表示：「你知道我是誰嗎？我是狄鶯欸，我在這裡從來不吃甜點的！」原PO只好回說：「好的了解！」回想這段往事，該名網友直言：「不是，我剛來，誰管妳是誰，問妳吃不吃，不吃就說不吃，扯什麼妳誰？」貼文一發布，引發其他網友議論，「誰知道她不吃甜點啊」、「以前打工遇過孫鵬，個人覺得他沒什麼問題而且很和善...看來有問題的是...」、「真的不要覺得自己有重要到，人家都要知道你是誰和所有事情。」