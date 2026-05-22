馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出12日簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會稍早公布7個影片，馬英九以「我聽了覺得可笑」駁斥失智，並寫下親筆信簽名，更稱昔日幕僚蕭旭岑、王光慈「貪污犯」，一定要法辦。對此，馬英九政府時期的文建會主委、現任雲品國際董事長盛治仁表示，看來最後會演變成醫院加法院共同判決來做最終決定，而這將是對所有相關人士傷害最大的結果，讓人難受感慨，百感交集。

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盛治仁今（22）日在臉書發文表示，作為一個近年來照顧失智長輩的家屬，看到今天事情的發展真是感到難過。家屬都已經發話希望當事人「真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理」，但就是有人還不放手。

盛治仁感嘆，看來最後會演變成醫院加法院共同判決來做最終決定了，而這將是對所有相關人士傷害最大的結果，曾為馬總統的前部屬，難受感慨，百感交集。

盛治仁最後表示，「不必要的傷害卻無法避免，誰說人是理性的？想起所羅門王的智慧，愛孩子的真母親，跟說謊的假母親，做法完全相反。」


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李怡姍編輯記者

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