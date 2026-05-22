我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖思惟被網友指出是「三白眼」，還說她面相不好。（圖／翻攝自廖思惟小紅書）

「台灣第一名媛」孫芸芸、微風集團董事長廖鎮漢的愛女廖思惟（Trinity），時常會在社群分享日常生活，精緻美貌與時尚品味，讓她一舉一動都備受關注。而近日從澳洲回台的她，在小紅書分享多張在台灣拍下的照片，但不料一張她看向鏡頭的大眼美照，竟被一名網友說是「三白眼」，批評她面相不好，還釣出廖思惟本人出面親回3字：「沒辦法。」高EQ被讚爆。廖思惟在近日於小紅書分享多個在台灣拍下的美照，其中一張她穿著咖啡色短袖上衣，披著一頭招牌長髮、頭上放著墨鏡、畫著精緻妝容睜著大眼看向鏡頭。但不料這張美照，竟被一名網友說：「黑眼仁好小，這麼瞪眼三白眼面相不太好啊（面相學不喜勿噴）。」直接釣出來廖思惟本人高EQ回應：「沒辦法。」還放上一個微笑的可愛貼圖。而這個跟面相學有關的留言，也引發網友討論，不少人都紛紛為廖思惟說話：「不用擔心，這是很善良的面相」、「我覺得很好看啊，看起來很性感」、「眼睛大才會這樣，不用管別人」、「就算面相不好，命也好的不得了。」26歲廖思惟在3月底爆出未婚生子，女兒目前已經2歲多，孫芸芸為了照顧孫女，也時常在澳洲被目擊。近日廖思惟為了過母親節返台，還曬出多張與爸爸跟媽媽的日常生活照，看起來似乎沒受到外界輿論干擾，過得非常愜意。