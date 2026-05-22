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▲▼魏如萱在開全麥、無修音的直播環境下，精準控制氣息，表演驚豔全場。（圖／翻攝自湖南衛視歌手微博）

中國歌唱競演節目《歌手2026》今（22）日晚間以Live的形式首播，金曲歌后魏如萱（娃娃）代表台灣參戰，第一位上場的她扛住直播的壓力，帶來2016年發表的歌曲〈末路狂花〉，穩定唱腔和迷人的舞台魅力征服網友，關鍵字「魏如萱太穩了」迅速衝上微博熱搜，有人醉心她獨特的發音，「聲音像根彈簧」。魏如萱為《歌手2026》首期開場歌手，登台前多次公開表示很緊張，正式演出時，她紮著髮髻，穿鐵灰色墊肩毛衣，搭配圓點花苞褲，露出一雙纖腿，演唱10年發行的同名專輯主打歌〈末路狂花〉。表演時，魏如萱在開全麥、無修音的直播環境下，精準控制氣息，完成怒音、氣聲及真假音轉換等多重唱腔切換，驚豔全場，演唱一結束，觀眾席爆出熱烈掌聲，部分粉絲甚至激動落淚。對於魏如萱的表現，網友一面倒給予極高評價，「穩如CD」、「簡直太鬆弛了」、「直播唱成這樣真的厲害」、「真的狀態超級好」、「太會玩弄自己的聲音了，像根彈簧」、「看得出來waa有點緊張，但是穩住了，剛開始唱我就起雞皮疙瘩了」，不過也有人表示：「這種怪誕的風格只怕這個節目的受眾很難接受吧！」