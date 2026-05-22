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▲蔡依珊（左）47歲生日，一下班回家，大姊蔡依倫就送上生日蛋糕。（圖／翻攝自Elaine IG＠ms._tsai）

名媛蔡依珊擁有絕頂顏值、大家閨秀氣質，與國民黨前副主席連勝文結縭19年，育有兩名兒子，目前為自家即食品牌創意總監，忙於事業也不忘做公益，形象優質。蔡依珊今（22）日迎來47歲生日，她透露下班一回到家，姊姊蔡依倫送上生日蛋糕，讓她決定放下本來要處理瑣事，「今日好好當壽星」。今天晚間，蔡依珊在IG限時動態轉發一張照片，可見她一頭中長髮落肩，穿紅黑條紋相間的圓領上衣，一旁大姊蔡依倫摟著她，前方桌面上擺著一顆巧克力奶油蛋糕，蔡依珊寫下：「回家還有這樣的驚喜，本來要處理的瑣事就放下吧！今日好好當壽星，謝謝姊姊。」蔡依倫出身於台中清水望族，家族在航運、餐飲界均有顯赫背景，她擁有美國哥倫比亞大學組織心理學碩士學位，曾經擔任年代新聞主播與大愛電視台英語新聞主播，也任職過故宮博物院英文總編輯及倫華文化藝術基金會董事長，更多次受邀擔任時尚品牌大使。蔡依倫2006年嫁給倫華集團總裁林靖倫，育有一雙兒女。蔡依珊與蔡依倫雖然在婚後各自忙碌家庭和事業，但姊妹倆經常在公開場合或私人聚會中同框亮相，舉手投足間展現出血濃於水的好感情，此外，蔡依珊在創業與投入公益的過程中，蔡依倫始終是她最堅實的精神支柱，兩人為名媛圈公認的模範姊妹花。