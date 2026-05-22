我是廣告 請繼續往下閱讀

美債殖利率走低，美股22日開盤走高，道瓊工業指數上漲364點或0.7%，觸及歷史新高；標普500指數、那斯達克指數皆上漲0.6%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲358.72點或0.71%，暫報50,644.38點；標普500指數上漲40.78點或0.55%，暫報7,486.50點；那斯達克指數上漲115.40點或0.44%，暫報26,408.50點；費城半導體指數上漲212.30點或1.77%，暫報12,176.38點。個股部分，台積電ADR上漲0.2%，輝達下跌1.13%，特斯拉上漲1.07%，英特爾上漲0.59%，AMD上漲3.24%。CNBC報導，受美國公債殖利率回落，美股22日指標性的10年期美國公債殖利率下跌3個基點，至4.55%左右；30年期公債殖利率同樣下滑3個基點，來到5.07%附近。債券市場的劇烈波動曾一度壓制股市表現。由於交易員擔心美伊戰爭若長期化，將使石油價格居高不下，進而對通貨膨脹造成上升壓力，導致30年期公債殖利率在回落前曾創下金融海嘯以來的新高紀錄，而10年期公債殖利率也觸及一年多來的最高點。隨著交易員期望這場衝突能儘快達成和解，週五原油價格變動不大，已從本週初期的高點回落。標普500指數本週迄今上漲1.1%，有望連續第八週收紅。這將是該指數自2023年底結束連續九週漲勢以來，維持最長的一波週線連漲紀錄。道瓊工業指數本週已上漲2.2%，迎來過去四週內的第三個上漲週。那斯達克指數本週則上漲0.8%，在過去八週內有望迎來第七個週線漲幅。