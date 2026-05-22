命理專家王老師表示，2026年下半年有3個生肖運勢特別旺，不只職場發展順利，財運也有明顯提升機會，甚至有望迎來愛情與事業雙豐收。王老師指出，生肖屬雞、屬虎與屬豬的人，在流年中出現「職場極旺」、「火煉成金」、「水火既濟」等吉象，象徵人脈與資源能順利轉化為實際成果。此外，單身者還可能遇到正緣，對方不只是感情伴侶，也有機會成為事業上的重要戰友。
2026下半年「生肖雞、虎、豬」貴人扶持！正緣、財富一次旺
王老師在臉書發布影片表示，生肖屬雞、屬虎以及屬豬的人，下半年在流年格局中出現「職場極旺」、「火煉成金」與「水火既濟」等吉象，代表人脈、資源與財富有機會順利整合，不需要再辛苦追著金錢跑，反而能透過自身能力與社交優勢，慢慢累積財富與事業成果。
王老師認為，這3個生肖在下半年最大的共同特徵，就是能把過去建立的人脈、資源與能力，順利轉化為具體成果，不只能提升工作表現，也容易在財務方面看到明顯成長。
除了事業與財運之外，感情運勢同樣備受關注。王老師指出，特別是單身族群，下半年有望迎來真正適合自己的「正緣」，而這段關係不只是單純戀愛，對方甚至可能成為未來事業上的夥伴或戰友，一起在工作與人生中互相扶持、共同成長。
另外，王老師也提醒，生肖屬龍與屬狗的人，下半年可以多與屬雞、屬虎、屬豬的人互動，對方有機會成為自己的「定錨貴人」，進一步帶動事業格局與未來發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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王老師在臉書發布影片表示，生肖屬雞、屬虎以及屬豬的人，下半年在流年格局中出現「職場極旺」、「火煉成金」與「水火既濟」等吉象，代表人脈、資源與財富有機會順利整合，不需要再辛苦追著金錢跑，反而能透過自身能力與社交優勢，慢慢累積財富與事業成果。
王老師認為，這3個生肖在下半年最大的共同特徵，就是能把過去建立的人脈、資源與能力，順利轉化為具體成果，不只能提升工作表現，也容易在財務方面看到明顯成長。
另外，王老師也提醒，生肖屬龍與屬狗的人，下半年可以多與屬雞、屬虎、屬豬的人互動，對方有機會成為自己的「定錨貴人」，進一步帶動事業格局與未來發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。