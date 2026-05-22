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馬英九基金會風暴未歇，馬英九基金會稍早公布7個影片，馬英九以「我聽了覺得可笑」駁斥失智，打臉自己老婆周美青、大姐馬以南，並寫下親筆信簽名，更稱昔日幕僚蕭旭岑、王光慈「貪污犯」，一定要法辦。對此，桃園市副市長蘇俊賓今（22）日發文表示，「酷酷嫂」周美青在他淡出政治多年後，仍心繫他喜歡收藏老東西，贈他一台打字機，「也許有些事情，真的需要時間沉澱，請夫人好好保重，也希望馬總統身體康健。」蘇俊賓今日在臉書發文表示，周美青是他見過最值得尊敬的政治人物家屬之一，即使身處權力核心，仍長期維持低調作風，盡可能避免介入馬英九的任何政治決策，也因此被外界形容為「酷酷嫂」。不過他認為，周美青性格其實細膩且充滿關懷，只是對權力邊界有非常清楚的理解與堅持。蘇俊賓提及，過去與馬英九團隊共事期間，與周美青互動並不多，但始終保持尊重距離，「有人說她很冷、很酷，是酷酷嫂，其實她內心非常溫暖，有愛心，這樣的性格為什麼還能夠成為政治上的絕緣體？我的觀察，她的內心非常清澈，也非常清楚權力的本質。她的不介入，不參加，不影響是想清楚的，是有計劃的，是原則堅定的。」蘇俊賓直言，政治的這條路，這樣的選擇，約束影響力，比享受權力發揮影響力困難太多太多了，「但是她（周美青），做到了，成了所有人尊敬的典範跟傳奇。我們這些曾經一同打戰的『當年的年輕人』，其實和總統夫人互動也不多，因為我們心裡真的知道她那條線，也不敢跨越。」蘇俊賓分享，直到約五年前，周美青主動聯繫自己，詢問是否仍喜歡收藏老物品，並將已故父親留下的兩台打字機轉贈給他收藏，「其實，我們非常多年沒有聯繫了，那時的她，想起了已淡出政治多年的我，也還記得我那小小興趣，你說她酷酷嫂嗎？她又比別人細膩又熱情」。蘇俊賓表示，「這幾天，總統夫人成了新聞的話題，我相信，如果她可以選擇，她應該還是會堅持以往的風格，低調、不露臉，也盡可能不發言表示意見吧，但如果真的不得不，讓她必須對外表態，那也是她想清楚之後的決定了。」蘇俊賓直言，「我們一方面心疼，一方面不捨，但也希望能夠給他百分之百的能量支持她」，如果曾經那麼尊敬和感謝他們，盡可能不要讓馬總統和家人有任何受傷的可能。蘇俊賓最後補充，自己妥善保存那台打字機，甚至曾親自上油修復，使其恢復運作，「也許有些事情，真的需要時間沉澱，請夫人好好保重，也希望馬總統身體康健，曾經一起作戰的夥伴們，在我眼中，都是有一些情分的，真的很期待一起珍惜這難得的緣分」。