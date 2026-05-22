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▲布丁姐姐透露接下節目《小姐不熙娣》的通告後，才知道要穿姐姐服，讓她笑喊差點借不到衣服。（圖／翻攝自YouTube@deegirlstalk）

45歲「布丁姐姐」陳櫻文在2006年開始擔任兒童台主持人，並於2013年畢業，如今轉型為通告藝人與主持人。而近日她登上節目《小姐不熙娣》，在畢業13年後久違披上兒童台戰服，還用兒童台姐姐的語氣，控訴在接下節目後，才知道要穿姐姐服開場10分鐘，直呼：「差點借不到衣服呢！」還透露衣服緊到差點胃食道逆流，讓大家笑翻。布丁姐姐在近日登上節目《小姐不熙娣》，久違穿著姐姐服，一出場就用姐姐語氣打招呼：「今天怎麼都沒有小朋友啊？大家好我是最喜歡吃布丁的布丁姐姐。」一句話配上一個手勢，直接讓大家掀起回憶殺，不過卻直接被小S吐槽：「妳剛剛那一系列妳都沒有冒汗嗎？」布丁姐姐瞬間恢復為一般模式，超尷尬表示原本想退掉通告，「因為不知道要穿姐姐服。」控訴到一半，布丁姐姐突然想起自己還穿著姐姐服，立刻切換到可愛語氣，「這個節目明明就是說兒童台姐姐比較會教小朋友嗎？所以就把我們騙來了，然後就說前面10分鐘要穿姐姐服，差點借不到衣服呢！」搞笑語氣讓大家笑翻。小S還笑說布丁姐姐是「巨人姐姐」，她也超誠實自爆，這件衣服是千辛萬苦借到唯一一件穿得下的，「我裡面還要勒一下，所以我現在已經在胃食道逆流中。」片段被轉發到Threads後，直接讓網友笑翻，「好可愛，她講的每一句話都包含姐姐姿勢」、「好可愛喔，完全沒有違和感！」、「布丁姐姐依舊好幽默。」布丁姐姐在2006年加入MOMO家族後，曾主持過《MOMO歡樂谷》、《HI_KIDS小玩家》、《親子大作戰》等節目。而在2010年，布丁姐姐閃婚圈外老公王善夫，並陸續生下3名兒子。她曾坦言自己是當時同期姐姐中第一個升格當媽媽的，在產後回歸時，有一天突然接到電視台通知「不用練舞了」，原因竟是被嫌產後身材變胖、穿姐姐衣服不好看，在沒有其他選擇的情況下，她被迫褪下姐姐光環，轉戰通告藝人與主持人。