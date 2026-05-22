日本福岡自黃金週假期結束後，爆發「神秘感冒」（謎の風邪）潮，許多人反映出現咳嗽、流鼻水、卡痰等症狀持續不退，但患者沒有發燒，新冠病毒、流感篩檢也都是陰性，引發熱議，東京知名醫師認為，這可能是過去沒有被特別命名的常規感冒病毒株。
據日媒TBS News、TVQ報導，自黃金週假期結束後，社群網路上熱議「聽說福岡現在正流行一種神祕感冒」、「黃金週去福岡被傳染，到底是什麼感冒」，福岡當地市民受訪時也都反映，「起初是喉嚨癢癢的，接著咳嗽咳個不停，到後來甚至變到發不出聲音。大概是從黃金週那時候開始出現症狀的」、「一開始只是喉嚨痛，但很快就變成嚴重鼻塞，接著有種發燒的自覺症狀」、「身邊真的有很多朋友都得了這種『神祕感冒』，讓我有點嚇到」。
根據網路上彙整的通報病例，該病症的主要症狀為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，但患者幾乎「完全沒有發燒」。即便前往醫院進行流感或新冠病毒的快篩篩檢，結果也全數呈現陰性。
福岡縣醫師公會5月20日也針對這波「神秘感冒」召開記者會，常務理事稻光毅表示，患者出現高度一致的特定症狀，臨床上大都由喉嚨痛開始，接著開始流鼻水，最後轉變成像有痰卡住一樣的劇烈咳嗽。
醫師公會表示，目前已著手採集患者的檢體進行基因定序與詳細檢驗，預計引發這波大流行的病毒真面目，要到今年夏天左右才能正式明朗。
東京都內的「伊藤王子神谷內科外科診所」表示，自黃金週假期結束以來，有大量主訴相同的患者前來就醫，這種在門診現場無法立刻特定出病名或病毒名稱的非典型呼吸道感染病例，近期確實顯著增加。
對於這波「神秘感冒」，診所院長伊藤博道表示，醫學上已知的感冒病毒種類其實超過200種以上。比起發生什麼神祕的新品種未知病毒，更有可能只是某種「過去沒有被特別命名的常規感冒病毒」。目前感冒被歸類為第5類傳染病，透過調查目前如福岡等地正在流行何種性質的病毒，將有助於更容易制定對策。萬一出現新變異株時也能及早因應，這也是為何此次會引發社會大眾高度關注的原因，不過為了一般感冒召開記者會，確實很罕見。
院長指出，早晚溫差大、流感流行長期化以及環境過敏原肆虐，都可能是導致感冒大肆蔓延的原因。提醒民眾要配戴口罩、保持通風，從公共場所回家後要洗手、漱口、洗澡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據網路上彙整的通報病例，該病症的主要症狀為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，但患者幾乎「完全沒有發燒」。即便前往醫院進行流感或新冠病毒的快篩篩檢，結果也全數呈現陰性。
福岡縣醫師公會5月20日也針對這波「神秘感冒」召開記者會，常務理事稻光毅表示，患者出現高度一致的特定症狀，臨床上大都由喉嚨痛開始，接著開始流鼻水，最後轉變成像有痰卡住一樣的劇烈咳嗽。
醫師公會表示，目前已著手採集患者的檢體進行基因定序與詳細檢驗，預計引發這波大流行的病毒真面目，要到今年夏天左右才能正式明朗。
東京都內的「伊藤王子神谷內科外科診所」表示，自黃金週假期結束以來，有大量主訴相同的患者前來就醫，這種在門診現場無法立刻特定出病名或病毒名稱的非典型呼吸道感染病例，近期確實顯著增加。
對於這波「神秘感冒」，診所院長伊藤博道表示，醫學上已知的感冒病毒種類其實超過200種以上。比起發生什麼神祕的新品種未知病毒，更有可能只是某種「過去沒有被特別命名的常規感冒病毒」。目前感冒被歸類為第5類傳染病，透過調查目前如福岡等地正在流行何種性質的病毒，將有助於更容易制定對策。萬一出現新變異株時也能及早因應，這也是為何此次會引發社會大眾高度關注的原因，不過為了一般感冒召開記者會，確實很罕見。
院長指出，早晚溫差大、流感流行長期化以及環境過敏原肆虐，都可能是導致感冒大肆蔓延的原因。提醒民眾要配戴口罩、保持通風，從公共場所回家後要洗手、漱口、洗澡。