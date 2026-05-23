日本麥當勞再度發揮創意，官方5月22日公開全新的特別宣傳影片，翻玩在Niconico動畫爆紅的經典同人名曲《エアーマンが倒せない》（打不倒的空氣人），將原本《洛克人2》玩家苦戰Boss「空氣人」的熱血名場面，找回Team.ねこかん[猫]原班人馬重新錄製，並由CAPCOM監修，將《洛克人2》經典網路迷因改編成冰咖啡廣告。
《打不倒的空氣人》最早是以CAPCOM經典遊戲《洛克人2威利博士之謎》中Boss角色「空氣人」為題材，描寫玩家不斷挑戰、卻怎樣都打不倒空氣人的挫折感，搭配像素風MV與洗腦旋律，在2007年前後成為Niconico時期代表性網路神曲之一。
這次日本麥當勞推出的版本名為「Team.ねこかん[猫] Premium version」，除了使用該旋律，還找回當年參與製作的Team.ねこかん[猫]成員重新製作與錄音，作詞、作曲、影片由せらみかる負責，演唱與編曲為nyanyannya，吉他由sham擔任，並由CAPCOM監修。
歌詞改成麥當勞版！空氣人背上咖啡機超有梗
影片內容保留原作「怎麼樣都打不倒」的中毒性節奏與Pixel風格，但歌詞改成麥當勞冰咖啡版本，呼應日本即將進入酷暑，主打讓人想來一杯「Premium Roast Iced Coffee」。日媒也形容，影片中甚至出現「空氣人背上咖啡機」的趣味畫面，將遊戲迷熟悉的經典梗與速食品牌夏季飲品宣傳結合。
這波操作之所以讓網友驚喜，關鍵在於《打不倒的空氣人》原本是同人創作與網路迷因，後來曾被收入2010年官方致敬專輯《ロックマン改アレンジしてみた!!》作為Bonus Track，如今又以CAPCOM監修、麥當勞廣告合作形式回歸，對經歷Niconico黃金時期的玩家而言，幾乎是「時代眼淚級」的回憶殺。
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這次日本麥當勞推出的版本名為「Team.ねこかん[猫] Premium version」，除了使用該旋律，還找回當年參與製作的Team.ねこかん[猫]成員重新製作與錄音，作詞、作曲、影片由せらみかる負責，演唱與編曲為nyanyannya，吉他由sham擔任，並由CAPCOM監修。
歌詞改成麥當勞版！空氣人背上咖啡機超有梗
影片內容保留原作「怎麼樣都打不倒」的中毒性節奏與Pixel風格，但歌詞改成麥當勞冰咖啡版本，呼應日本即將進入酷暑，主打讓人想來一杯「Premium Roast Iced Coffee」。日媒也形容，影片中甚至出現「空氣人背上咖啡機」的趣味畫面，將遊戲迷熟悉的經典梗與速食品牌夏季飲品宣傳結合。
這波操作之所以讓網友驚喜，關鍵在於《打不倒的空氣人》原本是同人創作與網路迷因，後來曾被收入2010年官方致敬專輯《ロックマン改アレンジしてみた!!》作為Bonus Track，如今又以CAPCOM監修、麥當勞廣告合作形式回歸，對經歷Niconico黃金時期的玩家而言，幾乎是「時代眼淚級」的回憶殺。