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5/23世界烏龜日是什麼？背後由來、意義一次看懂

▲每年5月23日是「世界烏龜日」，是由非營利組織「美國龜類救援組織」（American Tortoise Rescue）於2000年發起的節日。（圖／取自pixabay）

台灣3種保育類烏龜別亂撿！帶回家偷養「最重罰100萬又判刑」

保育類烏龜，如食蛇龜、柴棺龜，甚至是稀有的金龜。

依《野生動物保育法》規定，違者可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

▲食蛇龜眼後有亮黃色眼帶，腹甲全黑，因具一個可活動的關節，在遭受驚擾時可以緊閉殼口將頭部及四肢完全藏入殼內。（圖／台北市動物保護處提供）

▲柴棺龜眼後有一條較粗的黃綠色眼帶，腹甲淺色，邊緣具火焰紋。（圖／台北市動保處提供）

遇到野生烏龜必知「3原則」！2026年台北救援烏龜破百次

應遵守「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，若民眾基於安全因素將烏龜拾起，可以先撥打1959動物保護專線，切勿直接找到水源便將烏龜野放，更不能帶回家飼養。

「世界烏龜日」（World Turtle Day）在每年的5月23日，也就是今天，，建議民眾面對野生動物遵守「不餵食、不干擾、不接觸」3不原則，千萬別跟荷包過不去！每年5月23日是「世界烏龜日」（World Turtle Day），又稱世界龜龜日、世界龜鱉日，，呼籲大家不隨意丟棄垃圾、關注棲地破壞問題，並鼓勵減少對塑膠製品的使用。在台灣，除了針對海龜有限制不可隨意觸碰以外，對於野生烏龜也有嚴格的保護規範。過去台北市動保處提醒，台灣野外常見的烏龜有外來種的紅耳龜（俗稱巴西龜）及本土常見的斑龜，但除了這兩種龜外，也可能拾獲根據動保處提醒，隨意撿拾保育類動物，過去在金門有民眾於路邊發現稀有金龜，未將其交給野生動物保育單位，並私自飼養，因違反法規而遭送往金門地方法院檢察署偵辦。動保處表示，民眾在野外發現野生動物，根據台北市動物保護處統計，從2016年1月起至今，救援烏龜案件高達109件，並以大安區與文山區最多，主要是因為烏龜多棲息於低海拔山區池塘與森林邊緣，春末夏初正是烏龜的繁衍季節，必須橫越馬路尋找適合產卵的地方，且光是今年4月份就有8件救援案的烏龜遭到路殺。動保處提醒民眾，開車行經生態熱區時，務必減速慢行、留意路面狀況。