由總統府、文化總會共同主辦的「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」，即將於今（23）日晚間7時在屏東縣立體育館登場，近30組卡司輪番演出。本場演唱無對外開放，民眾可於體育館前草皮看到大螢幕現場轉播，並於多個平台欣賞直播，《NOWNEWS今日新聞》整理30組表演卡司、曲目、直播平台與交通資訊。

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文總指出，今（2026）年適逢台灣總統直選30週年，總統府音樂會以「民主台灣 南風暖歌」為題，並安排五大主軸「島嶼回聲」、「自由綻放」、「自信引領」、「攜手同行」、「守望台灣」，串聯台灣民主精神的發展軸線，重新連結人民、土地與時代記憶，勾勒出這片土地的文化風景。

主辦方提到，本場次活動因以公益性、社會性、在地性採邀請制並因座位限制，故無對外開放，民眾可於體育館前草皮看到大螢幕現場轉播，並於多個電視、網路等平台欣賞直播。

▲「2026總統府音樂會」今晚在屏東縣體育館登場，場域圖一覽。（圖／屏東縣文化處提供）
▲「2026總統府音樂會」今晚在屏東縣體育館登場，場域圖一覽。（圖／屏東縣文化處提供）
🟡「2026總統府音樂會」主要資訊：

日期：5月23日（六）

時間：19:00-21:00

地點：屏東縣立體育館 (戶外草皮直播)

▲「2026總統府音樂會」今晚登場（圖／屏東縣文化處提供）
▲「2026總統府音樂會」今晚登場（圖／屏東縣文化處提供）
🟡「2026總統府音樂會」卡司：

主持人：黃豪平、 劉宇珊

表演卡司：
戴曉君Sauljaljui、淺堤、米莎、黃宇寒Han、娜麓灣樂舞劇團、海軍軍樂隊、謝銘佑、曹雅雯、潘麗麗、流氓阿德、謝宇威、國立實驗合唱團、屏東聯合管樂團、SoniaCalico、貨櫃兄弟ReloadingBros、孫振、Yappy、陳建年、謝皓成、紐西蘭毛利TePāTū、THESAKISHIMAmeeting、震樂堂、林宗興、台中浩天宮四紅哨角隊、陳明章、吳永吉KiatTáng、豐田國小合唱團等精彩演出團隊與音樂人。


🟡「2026總統府音樂會」演出曲目：

📍第一段：「島嶼回聲」 #島嶼
演出曲目：
〈來自在地的聲音〉
〈Sinisanparavac你是無比耀眼的〉
〈青春咱的夢〉
〈有時有日〉
〈應分𠊎个位所〉

📍第二段：「自由綻放」 #土地
演出曲目：
〈阮若打開心內的門窗〉
〈風聲人影〉
〈望你早歸〉
〈黃昏的故鄉〉
〈回鄉的我〉
〈大家行共路〉

📍第三段：「自信引領」 #河流
演出曲目 ：
〈我是一隻小小鳥〉
〈I’ll follow you / 部落搖滾/ Taluma 凱旋〉
〈𪹚龍〉

📍第四段：「攜手同行」 #海洋
演出曲目：
〈儀式開場、Haka戰舞、Poi球舞、集體收束〉
〈ザ‧サキシマユニゾン〉Za Sakishima Yunizon、〈ユーニンガイ〉Yuuningai、〈夏至南風〉Kaachipai
〈太魯閣族織布歌〉祖靈與靈魂的編織
〈Hen~Hen~Hen~〉
〈故鄉Puyuma〉

📍第五段：「守望台灣」 #山脈
演出曲目：
〈為你來行〉
〈平平安安〉
〈伊是咱的寶貝〉
〈島嶼天光〉

🟡「2026總統府音樂會」直播平台：

📍戶外轉播地點：屏東縣立體育館戶外草皮廣場

📍電視頻道：華視／Taiwanplus／中華電信MOD

📍YouTube直播賴清德YT 總統府YT中華文化總會YT屏東縣政府YTTaiwanPlus YT

📍Facebook直播蕭美琴 Bi-khim HsiaoFB潘孟安FB周春米FB

📍網路平台：總統府官網／Hami Video／Yahoo TV／愛樂電台官網

📍廣播直播：國立教育廣播電台／中央廣播電台


🟡「2026總統府音樂會」交通接駁：

📍 P4-P7停車場接駁車-往返接駁至會場
去程：17:30－19:30
返程：20:30－21:30
▪️P4-P7停車場為收費制，車位有限，建議提早抵達

📍台鐵屏東站接駁車：
屏東火車站搭乘地點：屏東轉運站候車月台

屏東體育館接駁上下車點：勝利東路（生命之樹藝術裝置旁）

▪️去程：
時間：17:30－19:30
停靠站：屏東火車站→ P4 忠孝路停車場→ P5第三路停車場→P6 信義路停車場→屏東縣立體育館

▪️回程：
時間：20:30－21:30
停靠站：屏東縣立體育館→P6信義路停車場→ P5 第三路停車場→P4 忠孝路停車場→屏東火車站

▲「2026總統府音樂會」交通接駁資訊（圖／屏東縣文化處提供）
▲「2026總統府音樂會」交通接駁資訊（圖／屏東縣文化處提供）
▲「2026總統府音樂會」交通接駁點（圖／屏東縣文化處提供）
▲「2026總統府音樂會」交通接駁點（圖／屏東縣文化處提供）
▲「2026總統府音樂會」停車場管制說明（圖／屏東縣文化處提供）
▲「2026總統府音樂會」停車場管制說明（圖／屏東縣文化處提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。