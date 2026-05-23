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▲金城武貴為影壇巨星，卻不愛經營明星人設，只想做好演員本分，因此2017年年底拍完港片《風林火山》後就隱身家鄉。（圖／路透社）

亞洲男神金城武貴為影壇巨星，卻不愛經營明星人設，只想做好演員本分，因此2017年年底拍完港片《風林火山》後就隱身家鄉，據傳長期住在日本，過著務農的恬淡生活。近日有網友分享，金城武是個非常念舊情的人，與他曾經共事的宣傳病逝，金城武在對方告別式當天，還默默送上花籃弔唁，讓喪家印象深刻。一名網友在社群平台分享，自己的同事曾經當過金城武的宣傳，某次聽該名同事說，她和金城武合作時的感情非常好，但原PO等共同友人始終半信半疑，沒想到，7、8年後，這位同事後來生病英年早逝，朋友私底下為她辦了一場告別式party，「結果當天金城武真的送了花籃過來，原來，多年來我同事說的都是真的...」另外，還有金城武在福隆經紀公司的前同事回憶，當年老闆葛福鴻在金城武很年輕時就簽下他，而金城武本人比電視上還要更帥氣，但他的個性非常非常I（人格理論中偏向內向型的人格），「很I很I，I到令人唉唉叫，喜歡銀幕上的他就好了，萬一認識當朋友，你也很難進入他的心裡。」金城武曾經在訪談中說，他在拍完《重慶森林》後愛上電影創作，但自己並不想當一個明星，只想把戲演好，很多時候，他其實不在意自己是不是金城武，反而是演出的角色對於觀眾才更重要。「金城武這個名字...我不想去經營這個東西」，金城武直言，自己對經營明星的形象完全沒有興趣，「所以你可能就不常看到我，因為我覺得那不是重點，重點是要看到我演出來的角色，你不要知道我是誰，你知道我是誰幹嘛？我一定不是那個金城武啊！」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》