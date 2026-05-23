美秀集團舉辦十週年演唱會「美秀集團《AS= =+》十週年演唱會 抵嘉啦」將於今（23）日、明（24）日兩天在嘉義市大同技術學院登場，嘉義市政府表示，市府已提前啟動跨局處整備機制，因應大量觀演人潮，加上嘉義市本月份藝術節亦配合熱門遊戲「Pikmin Bloom 迷你散步」，針對場地周邊交通動線、行人安全、緊急應變及現場秩序等面向進行部署。《NOWNEWS今日新聞》整理門票、入場須知、交通接駁等資訊一次看。
🟡「美秀集團《AS= =+》十週年演唱會 抵嘉啦」相關資訊：
地點：嘉義市大同技術學院
日期：2026/05/23（六）、2026/05/24（日）
時間：18:30 開演（實際時間以官方公告為準）
票價：AS 久久預售票 2499 元（已售完）、現場票 3200 元、身心票 1600 元
售票：拓元售票系統
🟡「美秀集團《AS= =+》十週年演唱會」活動進場須知：
▪️ 為維護大家的安全，禁止夜排
▪️ 重複出入時，須同時出示購票票根與手章才能再次入場
▪️ 場域內全面禁止吸菸
▪️ 演出時長可能超過 2.5 小時，實際演出時間以現場為準
▪️ 全區實施安檢，未通過安檢之違禁物品，不論以何種形式一律禁止攜入
▪️ 搖滾區禁止攜帶超過 A3 大小之包包，若有大件行李，可至搖滾區入口前寄物，現場寄物數量有限
▪️ 現場攝錄影規範：每次錄影時間不得超過1分鐘，不得使用專業攝影器材包含單眼／類單眼相機、手攜望遠鏡頭、運動相機、無人機、平板、GoPro 錄音筆、自拍棒、攝影腳架等
📍搭高鐵轉乘：
搭乘高鐵接駁車𝗕𝗥𝗧，出示高鐵票即免費搭乘路線7211：「民族停車場站」下車
📍搭市區公車：
持電子票證即免費搭乘市區公車
▪️中山幹線：「大同技術學院站」下車
▪️忠孝新民幹線：「勞工育樂中心站」或「彌陀夜市站」下車
▪️ 幸福巴士-樂活7路：「嘉義家職」下車
📍𝗬𝗼𝘂𝗕𝗶𝗸𝗲 2.0 ／2.0E ：
騎乘前30分鐘2.0車輛免費／2.0E自付10元
📍自行開車／騎車：
周遭公有停車場：嘉義市田徑場、體育館停車場、嘉義市立棒球場停車場(可轉乘接駁車)。請勿違規停車，並將車輛停放於合法停車格內
📍接駁車：
搭乘需出示票券供工作人員查驗，一票一位，座位有限
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地點：嘉義市大同技術學院
日期：2026/05/23（六）、2026/05/24（日）
時間：18:30 開演（實際時間以官方公告為準）
票價：AS 久久預售票 2499 元（已售完）、現場票 3200 元、身心票 1600 元
售票：拓元售票系統
▪️ 為維護大家的安全，禁止夜排
▪️ 重複出入時，須同時出示購票票根與手章才能再次入場
▪️ 場域內全面禁止吸菸
▪️ 演出時長可能超過 2.5 小時，實際演出時間以現場為準
▪️ 全區實施安檢，未通過安檢之違禁物品，不論以何種形式一律禁止攜入
▪️ 搖滾區禁止攜帶超過 A3 大小之包包，若有大件行李，可至搖滾區入口前寄物，現場寄物數量有限
▪️ 現場攝錄影規範：每次錄影時間不得超過1分鐘，不得使用專業攝影器材包含單眼／類單眼相機、手攜望遠鏡頭、運動相機、無人機、平板、GoPro 錄音筆、自拍棒、攝影腳架等
📍搭高鐵轉乘：
搭乘高鐵接駁車𝗕𝗥𝗧，出示高鐵票即免費搭乘路線7211：「民族停車場站」下車
📍搭市區公車：
持電子票證即免費搭乘市區公車
▪️中山幹線：「大同技術學院站」下車
▪️忠孝新民幹線：「勞工育樂中心站」或「彌陀夜市站」下車
▪️ 幸福巴士-樂活7路：「嘉義家職」下車
📍𝗬𝗼𝘂𝗕𝗶𝗸𝗲 2.0 ／2.0E ：
騎乘前30分鐘2.0車輛免費／2.0E自付10元
📍自行開車／騎車：
周遭公有停車場：嘉義市田徑場、體育館停車場、嘉義市立棒球場停車場(可轉乘接駁車)。請勿違規停車，並將車輛停放於合法停車格內
📍接駁車：
搭乘需出示票券供工作人員查驗，一票一位，座位有限