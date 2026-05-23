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▲味全龍小龍女賽前與軟銀鷹啦啦隊Honeys的見面攝影會，聚集上百名台、日球迷參加、圍觀。（圖／記者張一笙攝）

▲小龍女們賽後與球迷們一同見證福岡巨蛋的「勝利煙火」。（圖／記者張一笙攝）

▲林襄在日本具有超高人氣，不少日本球迷特地從日本各地到福岡，就只為見她一面。（圖／記者張一笙攝）

▲日本地下偶像「桃色革命」成員志柿じゅみ（右）是菲菲（左）的忠實粉絲，常常飛到台灣來見菲菲。（圖／記者張一笙攝）

▲小龍女隊長小映（如圖）手舉徐若熙毛巾，為前隊友賣力加油、應援。（圖／記者張一笙攝）

▲沛沛是小龍女人氣成員之一，此次遠征福岡的啦啦隊陣容，被粉絲直呼：「全都是ACE！」（圖／記者張一笙攝）

中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」昨（22）日前進日本福岡軟銀鷹主場交流，成員包括李多慧、小映、林襄、菲菲與沛沛，一現身福岡巨蛋立刻成為全場焦點，活動從賽前就吸引大量球迷圍觀，她們與軟銀啦啦隊Honeys舉辦賽前攝影會，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場聚集超過百名球迷守候，其中還有不少特地從台灣飛到福岡的粉絲，只為一睹女神風采。今日福岡軟銀鷹更是10:0擊敗作客的北海道火腿鬥士，賽後小龍女們跟現場滿場球迷一同見證勝利煙火，場面十分壯觀。賽前見面會交流活動安排在福岡巨蛋外圍舞台進行，李多慧等人與Honeys啦啦隊成員一同登場，不只現場互動熱烈，也吸引大量日本與台灣球迷拍照圍觀，由於林襄、李多慧在日本同樣擁有高人氣，因此她們一出場便引來陣陣歡呼，而菲菲、小映與沛沛也同樣成為粉絲搶拍焦點，現場氣氛宛如大型粉絲見面會。而晚間比賽中，福岡軟銀鷹最終以10:0完封北海道日本火腿鬥士，雖然目前旅日台灣球員徐若熙（軟銀）與古林睿煬（火腿）都尚未登上一軍，但仍有上百名台灣球迷進場支持。比賽結束後，李多慧、小映、林襄、菲菲與沛沛更在場內一同欣賞日本人氣女團IS:SUE的賽後演出，接著再見證福岡巨蛋招牌「勝利煙火」，畫面相當夢幻。值得一提的是，在晚間軟銀大勝之前，徐若熙昨日白天才剛於二軍繳出超狂Maddux完封勝紀錄，也就是投出9局以上完封、且用球數不超過100球的超高效率比賽，消息同樣讓不少台灣球迷振奮，雖然他目前仍在二軍調整，但出色表現依舊持續受到高度關注，不少台灣球迷都紛紛敲碗味全龍球團再次開團到福岡，一同為「龍之子」徐若熙加油打氣。更巧的是，就在福岡巨蛋比賽結束後，臺北大巨蛋也傳來好消息，比賽結束前味全龍原本1：2落後中信兄弟，不過9局上靠著拿莫．伊漾代打全壘打逆轉氣勢，最終以7：2拿下勝利，台、日2地3場比賽同步大勝，也讓不少龍迷直呼是「超幸運的一天」，而小龍女們週六也將繼續現身福岡巨蛋，替軟銀鷹帶來台式熱情應援。活動過程中，記者也用蹩腳的日語及翻譯軟體訪問現場日本球迷，一名資深軟銀球迷表示：「我之前就有去台灣看味全龍的比賽，所以我也會為徐若熙加油，希望他可以早日回來一軍！」另一名日本林襄球迷則透露：「攝影見面會以及應援區的座位很快就被買完，位子超難搶！不過能在球場看到林襄我還是很開心！」年初有參與樂天女孩第一階段徵選的日本地下偶像「志柿」也現身福岡巨蛋，她向記者透露自己從很早以前就是菲菲的球迷，3年前菲菲到樂天金鷲交流時就有到場：「這次來福岡也不能錯過！」因此這次也特地趕到福岡，就是想見自己的偶像一面，可見小龍女的人氣已經不僅限於台灣。