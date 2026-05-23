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國民黨立委陳玉珍投入金門縣長選舉，如今遇上對手，現任金門縣副縣長李文良昨正式宣布投入選戰，加上國民黨籍的前縣長楊鎮浯表態「絕不缺席」，讓金門縣長選情更加白熱化。不過，根據《NOWNEWS今日新聞》取得的金門內參民調，陳玉珍以46.1%的民調輾壓楊鎮浯的18.9%和李文良的6.2%，擁有絕對優勢。根據內參民調，若是一對一，陳玉珍以52%輾壓李文良的10.4%，兩人差距41.6%；若是陳玉珍對上楊鎮浯，則是47.7%對上21.2%，兩人差距26.5%。不管是一對一或是三腳督，陳玉珍支持度都穩定領先。據了解，金門縣長陳福海去年原力拱李文良出馬對戰陳玉珍，但後來兒子陳麒翔要選議員，在今年1月份的陳氏宗親會理監事宴會中，正式表態支持陳玉珍，挺李文良力道降低。而原先表示絕不缺席的楊鎮浯，有地方人士表示，近期看到看板都拆下換為地方議員使用，不像是有要參選到底的跡象。事實上陳玉珍基層實力之厚，連民進黨都相當清楚，有地方人士直言，若沒有足夠資源，要打贏陳玉珍難上加難，誰都不會想選，不過總統賴清德曾在中執會詢問「金門都沒人要出來選縣長喔？」，即便現場一片沉默，賴清德仍再問兩次，還誇金門這麼多人才，真的沒人想挑戰嗎？似乎不放棄提名。該份民調委託世新大學民意調查中心製作，調查時間是4月13至17日，共取得1524份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下為正負2.5%。