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▲《澎湖海戰》場面號稱5億人民幣打造。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎（右）與林子燁（左）在《澎湖海戰》扮演鄭經的側室黃和娘與其子鄭克塽。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎被爆料在《澎湖海戰》戲分很少，只求有參與到這部大片。（圖／翻攝自微博）

▲《澎湖海戰》港澳地區將在7月30日上映，海報上打出「天下大勢，乘風而來」，充滿弦外之音。（圖／翻攝自微博）

從題材內容到宣傳語都有強烈針對性的中國最新大片《澎湖海戰》，宣告中國各地與港澳地區分別在7月25日與7月30日上映，香港更出動銀都機構、洲立影片、英皇電影、東方影業、安樂影片和星達影業等6大公司聯手發行，每一家旗下都有戲院，保障上映場次優勢。會排出如此堅強陣容，是因好萊塢超級英雄大片《蜘蛛人：重生日》也在同檔期上映，標榜「統一台灣」的《澎湖海戰》絕對不能輸。近年來的台海情勢發展各方都看在眼裡，《澎湖海戰》題材易牽動敏感神經，最初預告片與海報上更打著「統一台灣，勢不可擋」，雖然新版宣材改成「天下大勢，乘風而來」，但新聞稿還稱這是重現「孤懸必歸，分疆必合」的史詩。號稱5億人民幣（約合台幣23億）打造大型海戰場面，連在香港都要由6家自己有戲院的片商聯合發行，看得出面對好萊塢的《蜘蛛人》是一心求勝。扮演康熙皇帝的易烊千璽，與飾演受命出征台灣將領施琅的王學圻，成為新宣傳海報中極為顯眼的人物。易烊千璽作為中國超人氣偶像，演出這種主旋律影片完全不讓人意外，只是台灣粉絲看到他派人「統一台灣」，是否仍純以娛樂的心態看待、而不產生任何複雜情緒？值得觀察。《澎湖海戰》目前已展現出今年暑假中國全力強打代表性大片的氣勢，香港媒體稱在片中扮演鄭成功兒子鄭經側室黃和娘的趙麗穎，為了在這部年度鉅作亮相，連沒兩分鐘的戲分都不嫌棄，也果然成為其中一款描述鄭氏家族「母子情深」主題海報的強打人物之一。不過作為索尼與漫威合作的超級大片，《蜘蛛人：重生日》的成本也高達2.75億美元（約合台幣86.4億），比《澎湖海戰》更昂貴不少，況且上一集《蜘蛛人：無家日》光在美國就賣破8億美元、全球總票房逼近20億美元，讓《蜘蛛人：重生日》被各方看好將奪下今夏票房冠軍。《澎湖海戰》受到舉國之力強大支援，更讓這場在銀幕上的「統一台灣」，有非贏不可的壓力，票房成績與迴響備受矚目。