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▲張衛健（左）在劇中與飾演郡主的張茜（右）相識，2人也從劇中的夫妻變成現實中的夫妻。（圖／翻攝自微博）

▲張衛健版本的《鹿鼎記》，被封為歷屆顏值最高的一版，集結陳法蓉（前排左起）、麥家琪、朱茵、李菲（後排右起）、林心如、吳辰君以及張衛健真的老婆張茜（後排左）等高顏值女星。（圖／翻攝自微博）

▲林心如飾演的建寧公主被馮錫範一掌擊斃，成為張衛健版《鹿鼎記》最催淚的一幕。（圖／翻攝自微博）

金庸經典《鹿鼎記》多年來被多次翻拍，但若問哪一版最讓觀眾念念不忘，不少網友仍會點名張衛健主演的《鹿鼎記（又名小寶與康熙）》。近日社群再度掀起討論，有網友分享當年追《鹿鼎記》的回憶一轉眼已過20多年，而張衛健飾演的韋小寶、主題曲〈你愛我像誰〉，以及老婆群超高的顏值，至今仍是不少7-8年級生們心中的經典韋小寶。近日有網友在Threads上提到自己最推崇張衛健版本的《鹿鼎記》，他提到這版《鹿鼎記》之所以被大量觀眾懷念，除了張衛健喜劇節奏鮮明，劇中「老婆群」也被封為顏值天花板。其中林心如、朱茵、陳法蓉、舒淇、吳辰君、張茜等人各有特色，不少網友笑稱「每個都能獨立當女主角」、「這版老婆群最漂亮」。值得一提的是，其中飾演沐劍屏的張茜，更因後來成為張衛健現實中的妻子，讓劇迷多年後回看更覺得浪漫。許多網友提到，只要想起這部戲，腦中就會自動浮現張衛健招牌台詞：「涼風有信，秋月無邊，虧我思嬌的情緒好比度日如年。」此外，〈你愛我像誰〉、〈一輩子一場夢〉等歌曲也被視為時代記憶，甚至有人笑說，到現在去KTV還是會點唱，更有劇迷發現〈你愛我像誰〉倒過來念是「誰像我愛你」，反而更添揪心感。除了搞笑橋段，張衛健版《鹿鼎記》也有不少催淚情節，其中最讓觀眾難忘的，就是林心如飾演的建寧公主離世的那一段，許多資深劇迷留言表示，小寶抱著建寧走出紫禁城時，至今重看仍會哭到不行，也有人認為這版韋小寶雖然嘴貧又不正經，但張衛健把角色的幼稚、深情與重情義演得很有層次，如此大的反差感才會讓觀眾多年後仍願意反覆重刷。雖然也有觀眾支持陳小春、梁朝偉以及周星馳等不同版本，但從社群留言來看，張衛健版仍是許多人心中「最有回憶濾鏡」的一版，不少網友表示，這部戲不只劇情節奏輕快，歌曲、台詞與演員魅力都太鮮明，甚至有人已重刷超過20次。如今相關片段再度在網路發酵，也讓這部20多年前的作品重新成為話題，被譽為一代人的青春回憶。