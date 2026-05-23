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▲庾澄慶生涯首次參加歌唱比賽，未料第一場就被淘汰出局。（圖／翻攝自微博@湖南衛視歌手）

▲庾澄慶坦言自己沒有參加過歌唱比賽。（圖／翻攝自微博@湖南衛視歌手）

▲面對庾澄慶（如圖）第一集就被淘汰，那英坦言「有些崩潰」。（圖／翻攝自微博@湖南衛視歌手）

中國歌唱綜藝節目《歌手2026》昨（22）日首集直播開戰，沒想到台灣音樂人哈林（庾澄慶）才剛登場就遭淘汰，結果讓大批網友傻眼，哈林本次以經典歌曲〈讓我一次愛個夠〉迎戰，原本被視為節目亮點之一，最終卻只拿下第9名，成為本季首位離開舞台的歌手，另一名台灣歌手魏如萱則倒數第2，就連主持嘉賓那英也傻眼，意外掀起熱議。《歌手2026》首集邀來齊豫、哈林、魏如萱、周興哲、胡彥斌、張碧晨、竇靖童、尤長靖及美國歌手Albert Stanaj同場競演，魏如萱以〈末路狂花〉率先開場，周興哲則演唱〈永不失聯的愛〉，現場競爭相當激烈。哈林在後台與魏如萱聊天時，還透露自己原本被換了6首歌，準備過程似乎並不輕鬆。本集最大亮點則是齊豫演唱〈橄欖樹〉，據悉她為了這次舞台，前後改了15個版本，最終以充滿情感的詮釋征服全場，一舉拿下首集冠軍。只是當哈林確定淘汰後，齊豫也忍不住不捨喊話：「你不可以離開我們！」讓現場氣氛瞬間變得感傷。面對首集就遭淘汰，哈林本人態度相當豁達，他受訪時直言：「就是一日遊嘛！沒什麼好說的，人生就是這樣。」雖然語氣輕鬆，但仍讓不少粉絲感到惋惜，認為哈林在華語樂壇資歷深厚，舞台魅力與即興能量都相當強，卻在第一輪就離開，實在太令人意外。除了哈林之外，魏如萱本集排名倒數第2，也讓不少台灣觀眾捏了一把冷汗，擔任主持嘉賓的那英更坦言，自己對賽果「有些崩潰」，節目播出後大批網友湧入社群討論，直呼「哈林一集淘汰太扯」、「這根本一日遊」、「第一集就這麼刺激」，也讓《歌手2026》首播話題瞬間引爆。