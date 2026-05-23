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▲女偶像森薺才剛出道3天，就被爆出黑歷史。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）

▲森薺被爆出出道前跟朋友在KTV包廂中脫到只剩內衣的影片。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）

▲森薺透過X公開道歉，經紀公司目前也選擇原諒。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）

日本偶像女團「HIGH SPIRITS」新成員森薺才剛在15日完成出道首演，沒想到短短3天後就爆出爭議影片，網路近日瘋傳一段她在KTV包廂狂歡的畫面，影片中她疑似只穿胸罩與友人飲酒玩樂，短時間內吸引超過7800萬次觀看，也讓她瞬間陷入輿論風暴。在影片瘋傳後，森薺也透過社群媒體承認：「畫面裡的人是我！」並希望取得大家的原諒。森薺15日才在新宿公開演出出道，沒想到18日就被曝光黑歷史，從曝光影片可見，森薺與另一名女性友人在包廂內情緒高昂，2人上半身都只剩胸罩，下半身則搭配短裙，桌上還擺滿空酒瓶與酒杯，看得出現場氣氛相當狂歡，雖然影片只有短短4秒，但仍迅速在X平台瘋傳，成為日本網友熱議焦點。事件延燒後，森薺本人也火速出面回應，她轉發相關影片坦承畫面中的人確實是自己，同時公開發文道歉，她表示當時因為自己年紀輕、觀念不成熟，只憑著一時情緒行事，如今回頭看也對過去行為感到相當後悔。森薺在聲明中提到：「現在回想起來，我對自己當時的行為深感後悔。」她也向粉絲、工作人員以及團體成員致歉，承認這次事件確實帶來不少困擾，她更坦白表示，無法保證未來是否還有其他過往影片流出，但自從決定成為偶像後，自己已經開始反省並改變。雖然影片引發巨大討論，但據了解所屬公司目前仍選擇相信森薺，願意給她繼續活動的機會，森薺則強調希望能透過未來的表現重新獲得大家信任，只是對才剛出道3天的新偶像來說，這場風波無疑已讓她的演藝路提前面臨重大考驗。