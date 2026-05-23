日本偶像女團「HIGH SPIRITS」新成員森薺才剛在15日完成出道首演，沒想到短短3天後就爆出爭議影片，網路近日瘋傳一段她在KTV包廂狂歡的畫面，影片中她疑似只穿胸罩與友人飲酒玩樂，短時間內吸引超過7800萬次觀看，也讓她瞬間陷入輿論風暴。在影片瘋傳後，森薺也透過社群媒體承認：「畫面裡的人是我！」並希望取得大家的原諒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲女偶像森薺才剛出道3天，就被爆出黑歷史。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）
▲女偶像森薺才剛出道3天，就被爆出黑歷史。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）
森薺出道3天就翻車　包廂喝酒玩嗨脫到剩內衣

森薺15日才在新宿公開演出出道，沒想到18日就被曝光黑歷史，從曝光影片可見，森薺與另一名女性友人在包廂內情緒高昂，2人上半身都只剩胸罩，下半身則搭配短裙，桌上還擺滿空酒瓶與酒杯，看得出現場氣氛相當狂歡，雖然影片只有短短4秒，但仍迅速在X平台瘋傳，成為日本網友熱議焦點。

事件延燒後，森薺本人也火速出面回應，她轉發相關影片坦承畫面中的人確實是自己，同時公開發文道歉，她表示當時因為自己年紀輕、觀念不成熟，只憑著一時情緒行事，如今回頭看也對過去行為感到相當後悔。

▲森薺被爆出出道前跟朋友在KTV包廂中脫到只剩內衣的影片。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）
▲森薺被爆出出道前跟朋友在KTV包廂中脫到只剩內衣的影片。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）
坦言過去不成熟　公司選擇原諒給機會

森薺在聲明中提到：「現在回想起來，我對自己當時的行為深感後悔。」她也向粉絲、工作人員以及團體成員致歉，承認這次事件確實帶來不少困擾，她更坦白表示，無法保證未來是否還有其他過往影片流出，但自從決定成為偶像後，自己已經開始反省並改變。

雖然影片引發巨大討論，但據了解所屬公司目前仍選擇相信森薺，願意給她繼續活動的機會，森薺則強調希望能透過未來的表現重新獲得大家信任，只是對才剛出道3天的新偶像來說，這場風波無疑已讓她的演藝路提前面臨重大考驗。

▲森薺透過X公開道歉，經紀公司目前也選擇原諒。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）
▲森薺透過X公開道歉，經紀公司目前也選擇原諒。（圖／翻攝自森薺X@nazuna_HS）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
相關新聞

日本19歲偶像突腦梗塞送醫！開刀後剛出ICU哭喊：比想像辛苦10倍

女偶像被砸到永久癱瘓！黑粉酸坐輪椅很輕鬆　她怒嗆：交換看看？

Andy與美女經紀人感情升溫？白沙灣浪漫散步　甜蜜畫面宛如偶像劇

最強財閥偶像！三星集團外孫女Annie畢業了　有望接62兆韓元家業

張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...