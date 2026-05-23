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川普出席華許就職典禮

美國總統川普（Donald Trump）的聯準會（Fed）主席提名人華許（Kevin Warsh），當地時間週五正式宣誓就職，誓言壓低通膨，加上市場憧憬伊朗戰爭談判將取得突破、美國公債殖利率下滑等因素影響，美股主要指數22日普遍收漲。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管目前尚不清楚美國、伊朗是否真的在朝著達成協議、結束戰爭的方向邁進，但陸續有知情人士透露，美伊及斡旋方代表團持續協商中。至於週五的油價，雖較前一天小幅上漲，但已從本週稍早觸及的高點回落，西德州中質原油期貨原油價格微漲0.3%，收在每桶96.60美元，布蘭特原油價格微升0.9%，每桶收報103.54美元。美股部分，22日收盤，道瓊工業指數上漲294.04點或0.58%，收在50579.70點；標普500指數上漲27.75點或0.37%，收在7473.47點；科技股為主的那斯達克指數上漲50.87點或0.19%，收26343.97點；費城半導體指數上漲238.46點或1.99%，收在12202.54點。華許宣誓就任第17任美國Fed主席，承諾憑藉獨立性和決心，壓低美國的通膨率，強調能重新擔任美國公職是他一生之幸，將領導Fed改革。川普則在致詞時表示，沒人比華許更適合領導聯準會，期盼他能獨立行事，做好自己的工作，為美國帶來繁榮。據悉，本次儀式在白宮東廂舉行，由最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）監誓。