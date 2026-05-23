全台開啟「烤箱模式」！氣象專家吳德榮示警，從今（23）日起至下週四，台灣受暖氣團籠罩，白天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫紀錄。中央氣象署今晨也發布最新預報，提醒南部高溫上看 39度，且因西南風與地形影響，東南部更要嚴防「焚風」襲擊，這波酷暑預計連熱 6 天，直到下週五鋒面報到才會轉雨變天。
【今日各地預測氣溫】
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今日起至下週四（23 至 28）滯留鋒北退，大氣穩定且水氣減少。
中央氣象署今晨特別提醒，除了高溫，天氣還有兩大警訊：
🟡 變天轉折：下週五第 4 波鋒面南下
這波「熱爆」天氣何時結束？吳德榮指出下週將迎來天氣轉折點：
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- 北部： 23 至 36度
- 中部： 23 至 37度
- 南部： 23 至 39度
- 東部： 22 至 36度
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今日起至下週四（23 至 28）滯留鋒北退，大氣穩定且水氣減少。
- 極端熱爆： 今日南部地區最高氣溫將達 39度以上。回顧昨日（22），台南玉井已驚現 39.7 度的極端紀錄。
- 高溫巔峰： 這波連 6 天的熱浪，預計在 下週二、下週三（26、27） 達到能量釋放的最高峰，全台將處於極端高溫環境，應特別注意防曬、防中暑。
- 午後微雨： 僅東北部、中部以北及東部山區午後有零星短暫雷陣雨，但降雨範圍小，難解連日暑熱。
中央氣象署今晨特別提醒，除了高溫，天氣還有兩大警訊：
- 東南部焚風： 由於西南風增強，台東等東南部地區今日有焚風發生的機率，農民及戶外工作者務必加強熱害防護。
- 強風與能見度： 台灣北部、東南部海面及海峽北部平均風力可達 6 級，最大陣風 8 級。金門、馬祖則易有低雲或局部霧影響能見度。
這波「熱爆」天氣何時結束？吳德榮指出下週將迎來天氣轉折點：
- 轉雨降溫： 下週五、下週六（29、30 日） 梅雨季第 4 波鋒面南下，全台將轉雨並降溫，正式告別連日酷暑。
- 月底擾動： 歐洲及 AI 模式模擬，31 日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並在台灣東方遠海大迴轉。雖然預測不直接侵台，但其動向可能破壞鋒面型態，需持續觀察。