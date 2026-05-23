全台開啟「烤箱模式」！氣象專家吳德榮示警，從今（23）日起至下週四，台灣受暖氣團籠罩，白天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫紀錄。中央氣象署今晨也發布最新預報，提醒南部高溫上看 39度，且因西南風與地形影響，東南部更要嚴防「焚風」襲擊，這波酷暑預計連熱 6 天，直到下週五鋒面報到才會轉雨變天。

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【今日各地預測氣溫】

  • 北部： 23 至 36度
  • 中部： 23 至 37度
  • 南部： 23 至 39度
  • 東部： 22 至 36度
🟡 酷暑高峰：連熱 6 天、下週二三最巔峰
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今日起至下週四（23 至 28）滯留鋒北退，大氣穩定且水氣減少。

  • 極端熱爆： 今日南部地區最高氣溫將達 39度以上。回顧昨日（22），台南玉井已驚現 39.7 度的極端紀錄。
  • 高溫巔峰： 這波連 6 天的熱浪，預計在 下週二、下週三（26、27） 達到能量釋放的最高峰，全台將處於極端高溫環境，應特別注意防曬、防中暑。
  • 午後微雨： 僅東北部、中部以北及東部山區午後有零星短暫雷陣雨，但降雨範圍小，難解連日暑熱。
🟡 氣象署特報：東南部防焚風、海上有強風
中央氣象署今晨特別提醒，除了高溫，天氣還有兩大警訊：

  • 東南部焚風： 由於西南風增強，台東等東南部地區今日有焚風發生的機率，農民及戶外工作者務必加強熱害防護。
  • 強風與能見度： 台灣北部、東南部海面及海峽北部平均風力可達 6 級，最大陣風 8 級。金門、馬祖則易有低雲或局部霧影響能見度。
▲注意強陣風！氣象署發布「陸上強風特報」，桃園、新竹、苗栗、屏東、台東及連江防 8 級強風，請牢固戶外物品並注意行車安全。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）
▲注意強陣風！氣象署發布「陸上強風特報」，桃園、新竹、苗栗、屏東、台東及連江防 8 級強風，請牢固戶外物品並注意行車安全。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）
🟡 變天轉折：下週五第 4 波鋒面南下
這波「熱爆」天氣何時結束？吳德榮指出下週將迎來天氣轉折點：

  • 轉雨降溫： 下週五、下週六（29、30 日） 梅雨季第 4 波鋒面南下，全台將轉雨並降溫，正式告別連日酷暑。
  • 月底擾動： 歐洲及 AI 模式模擬，31 日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並在台灣東方遠海大迴轉。雖然預測不直接侵台，但其動向可能破壞鋒面型態，需持續觀察。
▲月底擾動現蹤！最新歐洲及 AI 模式模擬顯示，31 日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展並大迴轉。吳德榮提醒，此動向恐破壞原本的鋒面型態，需密切觀察。（圖／取自「洩天機教室」專欄）
▲月底擾動現蹤！最新歐洲及 AI 模式模擬顯示，31 日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展並大迴轉。吳德榮提醒，此動向恐破壞原本的鋒面型態，需密切觀察。（圖／取自「洩天機教室」專欄）
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    徐銘穗編輯記者

    新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...