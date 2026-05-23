美國總統川普上週結束與中國國家主席習近平的「川習會」後，聲稱將與台灣總統賴清德通電話，引發美中台三方外交關注。然而，有外媒引述消息人士指出，賴川通話目前尚無具體安排。
根據《路透社》報導，在中國警告賴川通話將損害中美關係、美國對台軍售仍存在不確定性之際，4位知情人士透露，美國和台灣尚未針對元首會談話制定具體計劃。
知情人士表示，在川普拋出這項話題後的幾天，美台官員就針對2人通話的可能性進行了聯繫，但目前還沒有明確後續。
截至發稿時間為止，白宮和中國駐美大使館均未回應置評請求，台灣總統府則建議《路透社》參考賴清德本週發出的相關聲明。
140億美元軍售進度如何？
報導提到，若川普政府決定延緩對台軍售，將標誌其政策的重大轉變，但據2位消息人士所說，美國官員私下已告知台灣，預計政策不會改變。
按照美國法律，華府有義務提供台灣自衛手段，而美國共和黨、民主黨跨黨派議員，也普遍敦促川普政府繼續向台灣出售武器。
而據《中央社》報導，有白宮官員透過郵件以背景方式回應，川普總統去年12月才剛批准高達111億美元的軍售案，與美國自1950年代以來的政策一致，強調川普第1任期內批准的對台軍售總額，就已超過其他任何美國總統，將在短時間內針對新一批對台軍售做出決定。
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知情人士表示，在川普拋出這項話題後的幾天，美台官員就針對2人通話的可能性進行了聯繫，但目前還沒有明確後續。
截至發稿時間為止，白宮和中國駐美大使館均未回應置評請求，台灣總統府則建議《路透社》參考賴清德本週發出的相關聲明。
140億美元軍售進度如何？
報導提到，若川普政府決定延緩對台軍售，將標誌其政策的重大轉變，但據2位消息人士所說，美國官員私下已告知台灣，預計政策不會改變。
按照美國法律，華府有義務提供台灣自衛手段，而美國共和黨、民主黨跨黨派議員，也普遍敦促川普政府繼續向台灣出售武器。
而據《中央社》報導，有白宮官員透過郵件以背景方式回應，川普總統去年12月才剛批准高達111億美元的軍售案，與美國自1950年代以來的政策一致，強調川普第1任期內批准的對台軍售總額，就已超過其他任何美國總統，將在短時間內針對新一批對台軍售做出決定。
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