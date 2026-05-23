蝦皮有對手！郵局i郵箱38元還24小時：2千據點一鍵查、操作3步驟

寄件取貨有超殺新選擇！中華郵政宣布即日起至 2026 年 12 月 31 日，i郵箱「箱到箱」限時優惠價僅 38 元。不僅運費橫掃超商 7-11、全家與蝦皮，全台 2,000 個 24 小時據點更是外宿族「沒人收包裹」的救星。《NOWNEWS》整理通路運費、操作 3 步驟與據點查詢攻略，帶你一文秒懂。

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🟡 運費大對決：誰才是省錢王？
針對非平台交易（如 FB 買賣、寄物給親友），i郵箱的 38 元是全台最划算選擇：

  • i郵箱 (箱到箱)： 限時優惠 38 元，免排隊、24 小時皆可使用。（優惠至2026 年 12 月 31 日）
  • 蝦皮店到店： 標準運費 45 元，運費已高出 i郵箱近 2 成，且多數門市有營業時間限制。
  • 超商寄件 (7-11/全家)： 基本運費 60 元，價格幾乎是 i郵箱的兩倍。
▲蝦皮店到店據點雖密集，但 2026 年標準牌價（非免運券時）已調漲至每件 45 元。相較之下，郵局 i郵箱祭出的 38 元優惠更具省錢優勢。（圖／記者張嘉哲攝）
▲蝦皮店到店據點雖密集，但 2026 年標準牌價（非免運券時）已調漲至每件 45 元。相較之下，郵局 i郵箱祭出的 38 元優惠更具省錢優勢。（圖／記者張嘉哲攝）
🟡 操作 3 步驟：38 元優惠秒上手
這筆運費由寄件人支付，僅限「i郵箱寄、i郵箱取」的箱到箱服務：

  1. 手機預填： 登入 EZPost 郵寄便 預填資料，收件地選「i郵箱」。
  2. 掃碼列印： 到機台掃描手機 QR Code，印出面單貼在包裹上。
  3. 支付投箱： 使用悠遊卡、一卡通或 LINE Pay 扣款 38 元，放入包裹即完成。
▲i郵箱操作簡單直覺！只需「手機預填、掃碼列印、支付投箱」三步驟即可完成寄件。搭配目前箱到箱 38 元的限時優惠，是電商賣家與上班族省時、省錢的物流首選。（圖／中華郵政提供）
▲i郵箱操作簡單直覺！只需「手機預填、掃碼列印、支付投箱」三步驟即可完成寄件。搭配目前箱到箱 38 元的限時優惠，是電商賣家與上班族省時、省錢的物流首選。（圖／中華郵政提供）
🟡 據點查詢：全台 2,000 處哪裡有？
中華郵政目前在全台布建超過 2,000 個據點，密度極高，適合通勤族一鍵查、馬上寄：

🟡 租屋族救星：沒管理員收件也不怕
臉書萬人追蹤部落客「秘密女孩 Viki」曾分享，i 郵箱完全解決了外宿族的噩夢。雖然早年的高額點數優惠已變動，但其核心服務價值依然無可取代：

  • 24 小時取件： 租屋處沒管理員收掛號？將鄰近「i 郵箱」設為第二收件地址，下班通勤順便領，再也不用趕郵局營業時間。
  • 安全隱私： 不必留真實居家地址，對於單身外宿族或忙碌上班族來說，既具隱私性又免去守候包裹的困擾。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...