蝦皮有對手！郵局i郵箱38元還24小時：2千據點一鍵查、操作3步驟

寄件取貨有超殺新選擇！中華郵政宣布即日起至 2026 年 12 月 31 日，i郵箱「箱到箱」限時優惠價僅 38 元。不僅運費橫掃超商 7-11、全家與蝦皮，全台 2,000 個 24 小時據點更是外宿族「沒人收包裹」的救星。《NOWNEWS》整理通路運費、操作 3 步驟與據點查詢攻略，帶你一文秒懂。
🟡 運費大對決：誰才是省錢王？
針對非平台交易（如 FB 買賣、寄物給親友），i郵箱的 38 元是全台最划算選擇：
🟡 操作 3 步驟：38 元優惠秒上手
這筆運費由寄件人支付，僅限「i郵箱寄、i郵箱取」的箱到箱服務：
🟡 據點查詢：全台 2,000 處哪裡有？
中華郵政目前在全台布建超過 2,000 個據點，密度極高，適合通勤族一鍵查、馬上寄：
租屋族救星：沒管理員收件也不怕
臉書萬人追蹤部落客「秘密女孩 Viki」曾分享，i 郵箱完全解決了外宿族的噩夢。雖然早年的高額點數優惠已變動，但其核心服務價值依然無可取代：
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對非平台交易（如 FB 買賣、寄物給親友），i郵箱的 38 元是全台最划算選擇：
- i郵箱 (箱到箱)： 限時優惠 38 元，免排隊、24 小時皆可使用。（優惠至2026 年 12 月 31 日）
- 蝦皮店到店： 標準運費 45 元，運費已高出 i郵箱近 2 成，且多數門市有營業時間限制。
- 超商寄件 (7-11/全家)： 基本運費 60 元，價格幾乎是 i郵箱的兩倍。
這筆運費由寄件人支付，僅限「i郵箱寄、i郵箱取」的箱到箱服務：
- 手機預填： 登入 EZPost 郵寄便 預填資料，收件地選「i郵箱」。
- 掃碼列印： 到機台掃描手機 QR Code，印出面單貼在包裹上。
- 支付投箱： 使用悠遊卡、一卡通或 LINE Pay 扣款 38 元，放入包裹即完成。
中華郵政目前在全台布建超過 2,000 個據點，密度極高，適合通勤族一鍵查、馬上寄：
租屋族救星：沒管理員收件也不怕
臉書萬人追蹤部落客「秘密女孩 Viki」曾分享，i 郵箱完全解決了外宿族的噩夢。雖然早年的高額點數優惠已變動，但其核心服務價值依然無可取代：
- 24 小時取件： 租屋處沒管理員收掛號？將鄰近「i 郵箱」設為第二收件地址，下班通勤順便領，再也不用趕郵局營業時間。
- 安全隱私： 不必留真實居家地址，對於單身外宿族或忙碌上班族來說，既具隱私性又免去守候包裹的困擾。