孟加拉一頭罕見的白化症水牛，近日在網路上爆紅，因其頂著一頭金色毛髮相當有型，還「撞臉」美國總統川普（Donald Trump），吸引大批好奇的民眾前去參觀、拍照。

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根據《路透社》報導，這頭將近700公斤的水牛，是達卡（Dhaka）附近的納拉揚甘傑縣（Narayanganj ）一處農場飼養的，農場主人米里達（Ziauddin Mridha）表示，自己的弟弟給這頭水牛取名「唐納德川普」，因牠頭上的毛髮跟川普非常相似。

米里達也補充道，這頭水牛性格溫順，除非被主動挑釁，否則不會傷人，需要特別照顧，包括每天洗澡4次，餵食4次，以確保在宰牲節前保持良好狀態。

報導提到，宰牲節是穆斯的傳統節日之一，這一天穆斯林要穿新衣，屠宰牲口；而近年在孟加拉，一些體型異常龐大或外形獨特的祭祀牲畜，經常被當成宰牲節的熱門商品，甚至被賦予產生名人效應的名字，來吸引買家和遊客。

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。