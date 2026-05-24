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從合規要求到創造企業價值，華碩走了超過20年。信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語‧秀倫理》，邀請華碩電腦永續長吳澤欣分享這段歷程——如何讓永續不只是報告與排名，而是真正成為企業內建的競爭力。當前許多企業在推動ESG時，往往聚焦於報告揭露與評比競賽，甚至將永續視為品牌形象的一部分。對此，吳澤欣提出「永續體制迷思」的觀察，當企業都依循相同標準推動永續，最終可能導致「競爭趨同」，反而失去差異化優勢。吳澤欣強調，永續不應只是道德與感性的訴求，而是崇本務實的營運策略，必須回到企業本業，並與經營績效產生連結。早在2002年，華碩即於內部成立「綠色技術部」，隨著策略演進，華碩逐步將原本以「合規」為導向的單位，轉型為能「創造價值」的核心組織。這樣的轉變，也體現在企業整體策略上。華碩長期以「數據化衡量、科技化管理」為永續策略，將永續納入營運決策，使其不僅是責任，更形成永續競爭力優勢。在此基礎上，華碩持續將永續策略聚焦於推動氣候行動、循環經濟、責任製造與價值創造，更將永續成果績效轉化為可衡量的策略指標，並連結企業實際營運表現。面對這樣的多樣性與不確定性，吳澤欣也分享，華碩透過「雙重重大性（Double Materiality）」分析，同時檢視企業對環境與社會的影響，以及這些議題反過來對企業績效造成的衝擊。透過這樣的機制，華碩得以聚焦真正關鍵的永續議題，提升策略效率。吳澤欣以淨零減碳為例，分享企業如何將永續導入內部。華碩以淨零減碳的策略地圖，盤點企業碳排放及鑑別風險與機會，設立企業減碳目標同時，透過內部碳定價與績效連動機制，使各部門參與永續行動更有感，讓永續從單一部門的專案，升格為全組織的共同目標，成功整合集團118家子公司及超過800家供應商共同參與減碳行動。華碩在永續路上的長期深耕，多年來也展現在外部評價上，已多次入選國際永續指標與評選，包括「全球百大永續企業」。吳永續長認為，對華碩而言，這些成果並非最終目標，而是以崇本務實為策略，進而落實後的自然結果。在ESG聲量競逐日益激烈的時代，華碩選擇不追逐潮流，而是走一條更為紮實穩健的路徑。從2002年的綠色技術部出發，歷經20多年的轉型與累積，逐步完成一場「從合規到驅動企業前進力量」的永續深耕革命。《士說新語秀倫理》，長期關注企業倫理與永續議題，邀集各界觀點進行對話。更多內容可收聽中華企業倫理教育協進會Podcast《士說新語秀倫理》第五季EP2。