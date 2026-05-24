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連32年、斡旋成功率提升近30%、每月節省2000小時工時，這是信義房屋交出的成績單。《天下》2026年2000大企業調查，信義企業集團再度蟬聯房屋仲介類第一，以「賦能不取代」為方向推動數位轉型，兼顧服務本質與數位效率。信義房屋連續32年上榜，與創辦人周俊吉訂立的立業宗旨密不可分：「賺取適當利潤，兼顧同仁、客戶與社會等利害關係人權益」，延伸出讓同仁與客戶都能擁有「好工作、好交易、好生活」的核心理念。公司強調把應做的事說到做到，藉由倫理決策降低交易成本、提升競爭力，形成穩定且永續的成長動能，與調查所重視的財務體質與長期經營品質高度呼應。面對AI應用加速，信義房屋以「賦能」而非「取代」為導向推動數位轉型。公司建置AI數據共創平台整合集團資料，發展信義GPT「義點通」提供房產法規、稅務與契約的專業智囊，透過「數位種子」機制與分級培訓制度，讓不同背景的員工都能實際運用AI工具，並導入智能賞屋導覽、AI配案等工具，協助同仁在物件媒合與服務流程上大幅提升效率，每月節省約2000小時工時，斡旋成功率提升近30%，成交轉換率提升近20%，充分體現AI在服務業的價值在於強化人力、放大專業。此外，信義房屋董事會層級設有「企業倫理暨永續推動辦公室」，獨立董事席次過半，女性董事比例達43%，並將溫室氣體減量等永續指標與高階經理人薪酬掛勾，確保永續思維從決策落實至執行。近期董事會更補選獨董邱麗孟女士，她曾於NVIDIA任職十年、擔任全球副總裁暨台灣區總經理，具備深厚的國際企業經營與數位管理經驗，進一步強化了董事會於AI時代的多元視野與治理量能。「天下2000大企業調查」每年依據企業財報，綜合營收、獲利與股東權益等指標，對全台大型企業進行系統性評比的調查，不僅檢視AI帶動製造業升級的成效，也關注產業如何藉由數位工具提升效率與競爭力，入選即是企業長期經營績效的有力背書。AI浪潮讓各產業重新審視產品、服務與數位如何匯流之際，信義房屋表示，房仲本質建立於信任與人際互動，公司將持續「讓AI做AI擅長的事，讓人專注於有溫度的服務」，並繼續深耕永續治理，讓「有信義的地方就有幸福」。