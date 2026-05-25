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有網友在ptt發文分享自己前往日本買預售屋以及交屋的心得，數篇文章皆引起網友們的興趣與討論。信義房屋日本事業部表示，想在日本順利入手心儀物件，流程大抵與台灣差不多，但交易過程中，最重要、也最常被忽略的卻是「文化差異」，稍有不慎就可能會「踩雷」導致無法順利成交，建議有興趣購買但不熟文化的民眾，透過可信賴的仲介做通盤了解再出手。台日雖近，雙方文化差異與規範卻有著不小的差距。信義房屋日本事業部經理柳政億表示，以預售屋來說，在台灣，建商希望吸引民眾到案場來實地看屋，因此在網路公開的資訊較為保留、沒有明碼標價的習慣，有些案場也會保有議價的空間；但在日本卻完全不同。柳政億進一步說明，日本講究公開、透明、公平，一切按照規定行事，因此建商會公開的內容包括，銷售期間、戶型、售價、可售與已售戶別，以及建案搭配的家電等內裝、可供更換的配備與價格等，在網站上或者案場都會全數揭露，同時，也會鉅細靡遺地告知包含地形在內所有的細節。若和他人看中同一戶就採抽籤決定，中籤者得；下訂後交屋前嚴格限制不能轉賣或更換名義人。由於案場已極盡可能公布且說明所有資訊、有合約為憑，就不存在任何可以討論的灰色空間。因此，議價、一次預約多戶只為增加中籤率、為求購得與他人同時看中的物件關說或加價、預約購屋了卻又反悔不想買、預訂後未完工就想轉手等等，這些在台灣看似「有空間」的行為，對嚴守規定的日本人來說，都是不合規定、近乎「踩雷」，甚至會引發反感，一線也碰過民眾因此被建商謝絕往來。柳政億進一步表示，此類購屋行為若頻率增加，有可能會讓日本將所有台灣人列為拒絕往來戶，不建議抱著僥倖的心態嘗試。雖說公開透明能保護消費者權益，但購屋流程中鉅細靡遺告知的細節，對於不懂的台灣民眾來說，反而是一種資訊轟炸，比如曾經有建案銷售對客戶提到2.5公里外有個斷層，但不能保證是否會影響住處，反而讓客戶增加了更多的疑慮。除了下訂，交屋後還有水電瓦斯開通、家具採買、稅費繳納等等問題，日本都有既定的規範與習慣，諸多細節間都有著需要留心的文化差異，對不諳日文者更是一大挑戰。柳政億建議，對日本房產不熟悉的台灣民眾若對在地預售屋有興趣，透過如信義房屋此類跨台日、熟悉兩地國情有良好信譽的仲介居中溝通協調，是最保險與便利的方式。日本由於經濟體相較穩定、房地產不易有大型波動，加上匯率持續維持低檔，近年吸引不少民眾前往購屋，柳政億提醒，海外置產畢竟不若在自己國家，置產前務必透過可靠管道、全方位了解訊息再決定，並且務必遵守當地規範與文化差異，才能皆大歡喜。