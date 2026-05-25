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千億產業資金落地，高雄仁武房市引擎正式啟動。日月光投控旗下台灣福雷電子宣布於仁武產業園區投資1083億元，並攜手測試設備廠及散熱設備廠投資，三案總額達1145億元，將創造約2200個就業機會。信義房屋專家表示，隨著半導體廠商陸續進駐，人口紅利可望逐步顯現，仁武生活圈長線發展值得關注。信義房屋協理周清源指出，仁武產業園區周邊居住環境已具備一定基礎，近年更因人口持續移入與重大建設帶動，生活機能明顯提升，仁武本身即為高雄知名重劃區之一，地理位置位處市區外溢的第一圈，距離市中心的距離可以換取比較優惠的房價及發展的空間。周清源進一步分析，仁武過去屬於「蛋白區」，但隨著人口成長與市區發展外溢，區域逐漸轉型為自住需求強勁的住宅熱區，再加上後續產業進駐，發展更「錦上添花」，且區域鄰近國道一號與國道十號，交通便利，加上航太園區等產業布局，眾多優勢成為企業設廠的重要考量地點。在產品結構方面，仁武生活圈過去以透天產品為主，特別適合偏好大空間與別墅型住宅的購屋族群。不過，近年隨著太子建設與遠雄建設等建商進場推動造鎮計畫，包含霞海重劃區在內的新興區段，已陸續出現大樓型產品，產品選擇更加多元。信義房屋仁武店店長徐啓文則指出，目前受惠最直接的區域為距離產業園區約10分鐘車程的大社區及仁武區本身，市場供給正從早期以透天為主，逐步轉向電梯住宅產品。現階段以屋齡15年內、電梯型集合住宅為主流，產品多落在兩房至三房格局，每坪單價約在30萬元上下，而該區域屋齡15年以上的大樓產品相對稀少。至於購屋族群結構，徐啓文表示，目前仍以首購族與在地換屋族為主，包括從兩房換三房，或由大樓換透天的需求較為常見，雖然科技業就業人口尚未大量進駐，但隨著日月光等大型企業投資落實，未來人口紅利可望逐步顯現。從人口成長、交通優勢到建商推案，仁武已具備成為高雄新興居住熱區的條件，徐啓文認為，在產業與住宅需求雙引擎推動下，仁武生活圈將持續發酵，後市發展備受期待。