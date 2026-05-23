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台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」旗艦店日前發生意外，女員工扮鬼時遭繩索勒頸窒息，經過多日搶救仍不幸過世。事後台北市長蔣萬安喊話中央制定全國一致規範，國土署昨晚間回應，107年就跟地方政府研商，共識將密室逃脫使用類組歸屬為D-1類組，並依樓地板面積訂定每年安全申報頻率；另為強化密室逃脫場所自主防災管理能力，106年也對於防火、地震、緊急應變措施訂有安全指導綱領。國土署昨晚發出新聞稿，指近年盛行之「互動情境體驗場所」（俗稱密室逃脫）因具備特定空間裝修、出入口管制及限時解謎等產業特性，為保障消費者生命財產安全，政府已就建築物使用類組歸屬與強化場所安全指導等研議及訂定相關規定據以推動。此外，因應各式產業變化快速，地方主管建築機關本應就場所之使用性質與樣態，依照建築物使用類組及變更使用辦法之組別定義，積極落實建物管理及公安申報檢查。國土署指出，107年即廣泛徵詢各地方政府之實務管理意見，並召集相關部會與地方政府召開研商會議，針對「互動情境體驗場所（密室逃脫）」適用之建築物使用類組獲共識歸屬為D-1類組，後續該類場所應依規模辦理公共安全檢查申報，樓地板面積300平方公尺以上為每年1次，未達300平方公尺則為每2年1次。新北市政府即有要求轄內該類場所辦理公共安全檢查申報。內政部為提升該場所業主自主防災管理能力，將預防災害發生作為內化於活動中，已於106年2月8日函頒「互動情境體驗場所安全指導綱領」，除提供經營互動情境體驗場所業者依指導綱領自主執行安全管理事項，包含防火安全、地震安全、緊急應變措施，確保消費者體驗過程之安全外，併由各直轄市、縣（市）政府協助指導安全管理事項，如有違反規定，由各地方主管機關依法裁處。國土署最後強調，各經營業者應嚴格遵循「互動情境體驗場所安全指導綱領」，將防火、地震及緊急應變措施內化於活動管理中；各地方主管機關亦應持續加強現地指導與公共安全檢查，凡有違反建築及消防法規者，將依法從重裁處。