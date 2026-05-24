美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月24日進行，該日有16場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上密爾瓦基釀酒人的比賽，此戰道奇將推出佐佐木朗希先發，而教士則是推出加塞（Robert Gasser）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（31勝20敗）vs聖地牙哥教士（30勝18敗）
比賽時間：台灣時間5月24日（日）早上7：15
✅道奇觀戰焦點：佐佐木朗希明日先發力拼本季第三勝，上場繳出旅美後生涯最佳表現，盼能持續展現壓制力。打線方面，前場比賽全場僅敲三安，今日能否突破釀酒人投手封鎖，將成為道奇能否奪勝的關鍵因素。
觀戰重點：
觀戰重點：
01:10 紅人 VS 紅雀
01:35 洋基 VS 光芒
02:20 太空人 VS 小熊（鄧愷威預計先發）
03:07 藍鳥 VS 海盜
04:05 老虎 VS 金鶯
04:05 守護者 VS 費城人
04:05 白襪 VS 巨人
04:10 皇家VS馬林魚
04:10 雙城 VS 紅襪
04:10 國民 VS 勇士
04:10 大都會 VS 馬林魚
07:15 紅雀 VS 紅人
07:40 道奇 VS 釀酒人
09:40 運動家 VS 教士
10:05 遊騎兵 VS 天使
10:10 洛磯 VS 響尾蛇
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs密爾瓦基釀酒人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽時間：台灣時間5月24日（日）早上7：15
✅道奇觀戰焦點：佐佐木朗希明日先發力拼本季第三勝，上場繳出旅美後生涯最佳表現，盼能持續展現壓制力。打線方面，前場比賽全場僅敲三安，今日能否突破釀酒人投手封鎖，將成為道奇能否奪勝的關鍵因素。
觀戰重點：
- 打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？
- 佐佐木朗希能否持續繳出好表現？
觀戰重點：
- 打線能否突破佐佐木朗希火球？
- 先發投手加塞對上強敵道奇，能否展現壓制力？
01:10 紅人 VS 紅雀
01:35 洋基 VS 光芒
02:20 太空人 VS 小熊（鄧愷威預計先發）
03:07 藍鳥 VS 海盜
04:05 老虎 VS 金鶯
04:05 守護者 VS 費城人
04:05 白襪 VS 巨人
04:10 皇家VS馬林魚
04:10 雙城 VS 紅襪
04:10 國民 VS 勇士
04:10 大都會 VS 馬林魚
07:15 紅雀 VS 紅人
07:40 道奇 VS 釀酒人
09:40 運動家 VS 教士
10:05 遊騎兵 VS 天使
10:10 洛磯 VS 響尾蛇
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：洛杉磯道奇vs密爾瓦基釀酒人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台