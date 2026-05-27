藥師陪你「療」1／3年僅收5案　居家醫療藥師嘆「無用武之地」

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▲藥師公會全聯會藥事照護委員會主委王人杰（圖右）認為，居家服務才能了解民眾真正的用藥行為。（圖／記者王郁勳攝）

面對越來越老化的台灣，長者多重用藥與失能照顧問題迫在眉睫，全台9千4百多家健保特約藥局，密度堪比便利商店，應可發揮鄰近實力，成為弱勢長者最佳醫療顧問。然而，現行的中央健保與長照政策，是否真的讓專業藥師走入基層家庭？《NOWNEWS今日新聞》調查，提供長期臥床、失能、末期病人等，有醫療或護理需求的「居家醫療照護整合計畫」，不僅大幅限縮藥師服務範圍，甚至符合資格、也在服務計畫中的社區藥局，3年來收案僅5件，讓基層藥師大嘆無用武之地。NOWNEWS跟隨藥師公會全聯會藥事照護委員會主委、台中市佳境藥局負責人王人杰藥師，拜訪82歲的吳女士，她因糖尿病長期服藥控制，2026年王人杰開始服務之後，每次訪視均花費3小時以上，為病患及家屬仔細講解每項藥品須注意的事項。王人杰發現，吳女士5月份血糖趨於穩定，但每餐只吃三分之一碗白飯，擔心服藥後血糖過低，鼓勵她白飯與蛋白質攝取足夠，也可避免肌肉流失與肌少症。「居家服務才能了解民眾真正的用藥行為！」王人杰分享，有長者強調胰島素有乖乖冰在冰箱，藥師親自打開一看，才發現「冰箱插頭根本沒插、早就壞了」；更有高達八、九成的糖尿病患有嚴重的「血糖調整誤區」，發現這一餐血糖偏高，就在「下一餐」盲目自行加藥，導致血糖宛如雲霄飛車般忽高忽低、甚至引發低血糖休克。這些攸關性命的用藥行為，坐在診間的醫師與長照個管師根本無從察覺。他還遇過癲癇患者因為病情複雜，掛了5個不同科別的醫生，結果各科別開下來的藥物總共多達20幾顆。由於藥量驚人，長照系統派去的居服員根本看不懂、也無從協助餵藥；病患每天看著滿桌的藥丸心生抗拒，乾脆選擇私自停藥。結果癲癇一停藥就頻繁失控發作，病患在家中不斷撞頭，隨後被緊急送往急診。出院後依舊重複「拒絕服藥、發作、送急診」的無解循環，搞得家屬心力交瘁。直到王人杰以居家藥師身份到府進行「藥物重整」，大刀闊斧將20幾顆精簡到只剩7顆絕對必須服用的核心藥物，並建議醫院跨科整合。最後患者願意配合規律服藥，癲癇不再發作，徹底終結跑急診的噩夢，甚至因為病情穩定、恢復自理能力，後續連長照居服員都不再需要了。王人杰參加台中市「弱勢居家藥事照顧計畫」，針對65歲以上、獨居或接受外籍看護照顧、或者規律使用5種藥劑以上或一天使用12顆以上處方劑量之長者，提供藥事訪視服務。他指出，現在藥師到府訪視幾乎都是地方縣市政府籌措財源，才有能力開辦。藥師長期在社區活動，訪視病患比起醫師更快更有效率，中央過去就曾針對弱勢長者開辦居家藥事服務。2010年起當時的健保局推出「高診次藥事居家照護」計畫，每年預算約4千萬左右。2010年與2011年，受照護人數分別為808人及4041人，在門診就醫次數分別降低了29%及17%，門診醫療費用上則分別下降了20%及10%，此後擴大實施。直到2018年，「高診次」計畫結束，藥事照護被納入「居家醫療照護整合計畫」，服務範圍卻從一般訪視、用藥諮詢，限縮到管制藥品使用、或特殊劑型用藥指導。藥師訪視也須經居家醫療醫師派案才能前往。計畫載明藥師訪視每月45人為限，但NOWNEWS實際詢問某間加入此計畫的藥局，3年來僅收案5件，凸顯社區藥師在此計畫下很難有發揮空間。「居家醫療個案可能跨好幾科看診，用藥通常很複雜，主責醫師不見得全部都了解。」王人杰建議居家醫療照護整合計畫，可先將病患轉介給藥師，讓藥師整理完將評估建議轉給醫師，再由醫師做用藥整合，對病人用藥安全比較有保障。王人杰喊話中央，結合長照3.0，盼能推動「出院後準備」。他指出，長者出院前後的用藥落差極大，住院期間因特殊處置可能暫時服用降血糖、降血壓藥，若出院返家後缺乏藥師到府「藥物重整」與評估，許多獨居長者極可能在居服員還沒上門前，就先因為嚴重低血糖在家中休克昏迷。王人杰強調，現階段可將藥師進場評估納入長照3.0的出院準備，讓醫藥之間更能緊密合作，才是病人之福。