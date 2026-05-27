藥師陪你「療」2／藥師居家照護計畫一籮筐　缺乏政策連貫性

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▲雲林縣藥師公會理事長許仁厚表示，醫師重複開藥，長輩若全部吞下肚容易造成身體負擔，藥師發現後可以向醫師反映提出建議。（圖／記者王郁勳攝）

台灣邁入超高齡社會，各縣市正全力布建長照網絡，然而在資源相對匱乏的偏鄉，第一線人員看到了哪些政策死角？雲林縣藥師公會理事長許仁厚認為，現行長照與衛福政策「缺乏連貫性」，流於煙火式的專案補貼。他直言：「政府長照預算翻倍，結果台灣長輩臨終前平均臥床時間高達8年，這不是很奇怪嗎？核心的預防醫學根本沒做好！」雲林縣因多屬農村生活型態，存在大量弱勢、多重共病、行動不便、獨居以及高齡高用藥的長輩。藥師公會與雲林縣衛生局推動「藥師加值服務計畫」，盼能吸引藥師加入，走入弱勢病患家中服務。同時與國家衛生研究院合作，推動「一據點一藥師」的服務， 深入社區與長輩家中。「我以前也是關在店裡執業30幾年，從不出去的。」許仁厚坦言，藥師如果只坐在藥局裡調劑，永遠不會知道「藥袋背後的真正使用者」過著什麼樣的生活。只有真正走進長輩家裡，看到他們的飲食、起居環境，才會發現很多長輩不是處方開錯，而是因為用藥觀念錯誤、不知道副作用，反而自己吃出病來。《NOWNEWS今日新聞》跟隨許仁厚拜訪76歲的陳秀勤女士，她因為跌倒住院，出院仍服藥治療。但醫師開的藥中，有普拿疼、普拿疼加麻醉藥，肌肉鬆弛劑等。「重複用藥的問題，醫生還是照開，他沒開錯，但藥師其實可以去向醫師溝通，減輕病人負擔。」許仁厚不斷重複確認病患是否仍感到疼痛，如果不會，止痛藥劑其實可以不必服用，否則病患整天昏沉無力，萬一又跌倒就造成二次傷害。藥師走進社區，不僅是為了指導用藥，往往也成了偏鄉獨居老人的「社會安全網」。許仁厚分享個案，一位85歲的獨居老理髮師，平常都會去公會的社區據點。某天他突然沒現身，據點人員驚覺不對勁，後來才發現老人家在家中跌倒，整整在地上躺了3天3夜，直到外地兒子趕回家才送醫。「長輩最怕跌倒，特別是髖骨骨折，往往是致命的打擊。」許仁厚痛心地說，這位長輩雖然獲救，但仍在跌倒2個月後不幸過世。許仁厚認為，若藥師能透過日常的據點互動、電話問安，在長輩缺席的第一時間察覺異狀，或許就能挽回一條生命。儘管藥師在社區扮演關鍵角色，但許仁厚直言，在目前的「長照3.0」藍圖中，藥師的定位依舊不明確。相較於中醫、牙醫有明確的長照專業發揮空間，藥師的在宅服務仍未被納入國家級的常態制度。許仁厚無奈表示，若沒有衛生局的加值計畫，藥師調劑一張健保處方箋，只有60幾塊錢，若要送藥到府只能靠藥師做功德。藥師的專業在政策下被嚴重的「價格化」，而非看見其「價值化」，導致許多藥師覺得自己只是在「靠熱忱燃燒」。不合理的報酬，更直接引發了偏鄉人力的斷層危機。許仁厚透露，以林內鄉為例，當地原本有一位快80歲的資深藥師在撐，但他退休、藥局相繼歇業後，藥師照護計畫案在該地直接面臨「找不到藥師」的窘境。偏鄉路途遙遠、利潤微薄，年輕藥師根本不願意進來，長輩的用藥安全誰來顧？針對現行的衛福政策，許仁厚強烈建議政府必須要有「連貫性」。「今天寫個A計畫，明天寫個B計畫，甚至寫到Z計畫，每年都這樣搞，到底花了這些錢，民眾的用藥安全提升了多少？」許仁厚強調，健康的長照政策應該要把重點放在「預防醫學」。長輩只要會動、動得久，藥自然吃得少，就能慢一點躺下、縮短臥床時間，這才能真正減輕國家財政與家庭的負擔。「政府必須建立一個合理的常態體制，提升給付點數，讓年輕藥師進得來、看得到未來。」許仁厚強調，藥師不怕辛苦，只要國家給予合理的尊嚴與體制，大家都願意走出去，把每一個偏鄉長輩，當作自己的親人來照顧。