藥師陪你「療」3／走出醫院藥劑室　暖心藥師「用理性萃取感性」

我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部健保署開辦的「居家醫療照護整合計畫」，包括一般居家照護、呼吸居家照護、安寧居家療護與居家醫療試辦計畫等4項。有別於在醫院病房冰冷的空間，在宅醫療著實讓病患安心，也讓到訪的醫師、護理師與藥師，發掘更多的杏林風景。員郭醫院藥師賴俊汶從業近20年，目前是該院最資深的藥師，半年前加入員郭醫院在宅醫療團隊「員自宅」，到府為超過50位患者提供整合用藥、專業諮詢等服務。《NOWNEWS今日新聞》跟隨賴俊汶走訪位於彰化縣北斗鎮，高齡90歲的謝黃丹女士家中，賴俊汶從生活起居、身體狀況到運動作息，每樣均細心詢問。「每次去都像回自己阿嬤家一樣溫暖 ！」賴俊汶說，看到病人健康、氣色紅潤就是他工作最大的成就與安慰，尤其有親人無微不至的照顧，更是難能可貴。由於病患患有高血壓、也有血脂狀況，必須特別留意血壓變化，謝黃丹的女兒用日曆紙做表格，詳實填寫舒張壓與收縮壓數據，除了周二至周四因上班不在家，其餘無一遺漏，讓賴俊汶很感動。他也特別做了優化版表格，用曲線呈現更能看出血壓變化。在宅醫療對謝黃丹而言是一大福音，女兒說，母親從年輕時搭車就會暈車想吐，想到要搭車看醫生就痛苦，如今有在宅醫療服務，讓母親不再受舟車勞頓之苦。賴俊汶表示，將醫療帶進個案家中，希望做到醫療不只是冰冷、而是全面性的照顧服務。走入居家醫療，最常面臨與病患因建立深厚感情而「走心」的時刻。賴俊汶分享他服務一位患有胰臟癌末期的病患。 初次到訪時，患者因為丈夫煮了剝皮辣椒雞不小心太辣、害她拉肚子而不敢進食。賴俊汶用溫暖開朗的口吻與她「破冰」，並鼓勵她喝能量飲。患者因為生病瘦到皮包骨、面容憔悴，平時極度排斥照相，但那一天，賴俊汶提議「一人拿一包能量飲合照」，她竟然破例答應了，讓陪同的護理師也感到驚訝。然而，病情急轉直下。當護理師在床邊幫她打針時，她忍著痛，卻突然虛弱地對護理師說：「阿君啊（護理師暱稱），我以前去員林光明街買的、準備去吃喜酒用的一個包包，送給你好不好？」這句話讓在場的醫護人員當場鼻酸。賴俊汶感嘆：「阿姨在生命的最後，已經把我們當成自己的孫子在疼。她想把最珍愛的東西，留給陪伴她的人。」在患者轉入安寧病房當下，賴俊汶上班前趕去探視，隔天清晨病患便安祥離去。賴俊汶坦言，因為感情太深，「我最後甚至不敢去告別式，我怕我會在現場哭得太慘。」只是讓賴俊汶意外的是，參與在宅醫療的藥師並不多。他起初為了確認「在宅住院（HAH）」與居家醫療的VPN申報細節，他在擁有600多位藥師的彰化縣藥師公會群組虛心發問，沒想到訊息發出後，陸續被幾百人「已讀」，卻換來一片死寂，甚至連公會幹部也答不出來。「最後我乾脆直接打給健保局！」賴俊汶回憶，健保局小姐在電腦前查了老半天，最後對他說：「不好意思，整個彰化縣目前好像『只有你們醫院』在申報居家醫療的藥師訪視。」這才驚覺，原來員郭醫院走得這麼前面。賴俊汶直言，過去在醫院，藥師的工作就是調劑發藥，民眾總覺得藥師只是冰冷的「包藥機器」；但走進居家醫療，最關鍵的差別在於「注入了家的溫度」。「做居家醫療與居家安寧，真的會看到人生無常。這讓我不斷反省自己，是不是應該把服務做得更好？更重要的是，要學會把握當下，好好對自己、對家人好一點。」看盡偏鄉的人生百態與無常，也讓這位行醫多年的藥師有了深深的體悟。