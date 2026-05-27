藥師陪你「療」4／ 藥師到府揪出用藥危機　病患不再與鬧鐘為伍

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健保署自2024年7月起推動「在宅急症照護試辦計畫」 ，成大醫院組成團隊，打破「生病一定要住院」的傳統觀念，並透過藥師深入病人家中，不僅能有效整合多重用藥，更曾及時揪出洗腎患者誤服具蓄積毒性的藥物，成功將「醫院級」的用藥安全防線延伸至民眾客廳。成大醫院藥師陳嘉銘指出，許多高齡長者一旦住院，常因作息與環境改變，增加譫妄與感染的風險。他表示：「在宅急症照護的目標，就是讓病人不用住院，也能接受與住院同等品質的治療。」目前「在宅急症照護」由醫師、護理師及藥師共同組成， 主要針對肺炎、泌尿道感染及軟組織感染（如皮膚傷口感染）三大適應症的輕症患者。藥師在團隊中扮演關鍵角色，出訪前需詳查「雲端藥歷」，並針對患者的肝腎功能精準調整抗生素劑量。陳嘉銘強調，藥師會隨同醫護人員到府，除交付藥物外，更重要的是進行整體的用藥評估。他分享，許多長輩同時服用多種慢性病藥物，甚至有病患因給藥時間紊亂，每小時都要設定鬧鐘吃藥，「一整天都在跟鬧鐘賽跑」。經藥師介入整合後，大幅簡化給藥流程，讓患者與家屬能喘口氣。在宅醫療最能觀察到診間看不見的盲點。陳嘉銘分享案例指出，曾有一位洗腎患者因泌尿道感染收案，家屬自行到外面診所領取抗皮膚癢藥物，卻不知該藥物對洗腎患者會強烈蓄積毒性。藥師到府訪視時眼尖發現，立即與醫師討論更換處方，成功攔截了一次潛在的醫療意外。此外，針對無法吞嚥的長者，藥師也提供專業技術指導。許多藥品屬於「腸溶錠」劑型，隨意磨粉會破壞藥性甚至傷身。陳嘉銘表示，藥師會根據藥物特性，指導家屬如何正確處理微粒藥品，或建議醫師更換適合灌食的劑型。「藥師不只是把藥帶到病人家裡，我們會同時評估肝腎功能、調整劑量、確認滴注流速，並留意可能出現的藥物不良反應，確保居家用藥的安全。」 陳嘉銘說，藥師的工作，就是在第一時間把這些風險攔下來，教會家屬安全、正確的給藥方式。成大藥劑部組長陳品豪補充，在宅急症照護不僅是人力到府，更將專業設備帶入居家。團隊配置了俗稱「奶瓶」的攜帶式輸注幫浦，可為患者進行24小時連續抗生素滴注。同時，透過遠距生理監測儀，醫護端能隨時掌握患者的心跳與血氧，確保照護品質不輸住院。成大醫院藥劑部主任高淑敏表示，藥師走出醫院診間，與醫護組成鐵三角，是提升醫療品質的關鍵。該計畫自2024年啟動以來，2025年已服務超過40多個個案。