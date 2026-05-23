今彩539第115000125期今（23）日晚間開獎，今彩539每週一至週六20點30分直播進行開獎，頭獎獎金最高有800萬元，因為玩法易懂而成為台灣最受歡迎的彩券。《NOWNEWS今日新聞》將即時更新5月23日（週六）台灣彩券開出的今彩539號碼以及3星彩、4星彩最新獎號，讓彩迷快速查詢今天獎號，快來看看財神會不會驚喜降臨吧！

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🟡5月23日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼

今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。

3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲今彩539每週一至週六20點30分直播進行開獎，頭獎獎金最高有800萬元，因為玩法易懂而成為台灣最受歡迎的彩券。（圖／記者陳明安攝）
▲今彩539每週一至週六20點30分直播進行開獎，頭獎獎金最高有800萬元，因為玩法易懂而成為台灣最受歡迎的彩券。（圖／記者陳明安攝）
今彩539玩法懶人包！投注規則、中獎方式、獎金

今彩539是一種樂透型遊戲，民眾需從01至39的號碼中，任選5個號碼進行投注。開獎時，開獎單位會隨機開出5個號碼，這一組即為該期今彩539的中獎號碼。若本期所選的5個號碼中，有2個以上（含2個號碼）對中當期開出的5個號碼，即可視為中獎。

今彩539對中2個號碼即為肆獎，獎金為50元；對中3個號碼則是參獎，獎金300元；貳獎需對中4個號碼，可獲得新台幣2萬元獎金；5個號碼全數對中即為頭獎，單注最高獎金800萬元。不過，每一期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...