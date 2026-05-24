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陸軍司令部先前被爆出9.8億的陣地式無人機反制系統標案，得標廠商創未來兩度交貨驗收卻不及格，若6月無法完成複驗，將依約解約。藍委王鴻薇更質疑，2024年監察院對國防部提出糾正，事前明知創未來技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理無人機反制系統委託研究案。對此，陸軍表示，本次採購案依照政府採購法執行，以「最有利標決標」方式辦理，全程依法規辦理。陸軍斥資9.8億採購26套國造自製無人機反制系統，但因廠商創未來無法達到「6公里偵獲、4公里外成功干擾」的要求，讓部分無人機穿越防線才被攔下，兩次驗收都被陸軍打「零分」，預計6月份國防部要再給創未來最後一次補考機會。藍委王鴻薇日前指出，2024年3月監察院對國防部提出糾正，事前明知參與廠商技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理該委託研究案，遴選一家廠商進行兩套相同的設備研究，但「創未來」根本拿不到其他公司所提供委託書，無法進行系統整合。更離譜的是，2024年3月監察院糾正尚未結案，國防部仍繼續部署金門，為特定廠商鋪路。去年年底應要驗收，結果首批13套全不合格，這就是兩次測驗沒過，國防部準備再給一次機會，複驗不過才解約。陸軍回應，2023年3月8日依經濟部公告遴選結果，邀集專家學者辦理「整合商遴選作業」，同年5月召開委員會，委由創未來公司辦理委託研究案；全案原規劃應於2023年11月28日取得研究成果，惟創未來公司於執行期間，違反契約訂定事項，已達終止契約範疇，故於2023年11月2日提前終止契約。陸軍說，採購案均依政府採購法規範執行，凡符合招標資格廠商，均可投標；「無人機反制系統建案」係採「公開招標、最有利標決標」之方式辦理，全案歷經3次招標作業，由目前合約商得標，全程均依法令規範辦理。陸軍強調，從本案驗收與第一次複驗結果顯示，始終堅持依法行政原則。